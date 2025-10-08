OSINT-аналітик Jompy уважно проаналізував супутникові знімки та відкриті дані, які вказують на те, що країна-агресорка Росія втратила під час війни РФ проти України понад половину запасів бронетехніки та артилерії.

Втрати армії РФ невпинно ростуть

Jompy звертає увагу на те, що для повномасштабного вторгнення країна-агресорка відновила 4 799 танків із 7 342 довоєнних, залишивши на складах лише 19% від довоєнної кількості машин.

Із баз зберігання знято:

Т-90 — 112 зі 112 довоєнних одиниць;

Т-80У/УД — 111 зі 193;

Т-72 "Урал"/А — 582 з 1 142;

Т-64 — 110 з 752;

Т-54/55 — 176 з 313.

Не краща ситуація склалася і з бойовими машинами піхоти: з довоєнних 7 121 БМП-1/2/3 на базах зберігання росіяни вже відновили лише 16% від початкових залишків.

Артилерія РФ також серйозно постраждала: із довоєнних 23 602 одиниць (включно з мінометами та зенітною артилерією) на базах залишилося близько 39%: відновлено 14 486 одиниць.

Серед реактивних систем залпового вогню мобілізовано:

БМ-30 "Смерч" — 29 з 43 одиниць;

БМ-22 "Ураган" — 234 з 472;

БМ-21 "Град" — 1 027 з 1 068.

Що також важливо розуміти, на складах країни-агресорки залишилося лише 18% реактивної артилерії від довоєнного рівня у 1 583 системи.