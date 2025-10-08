Заморожені росактиви для України. Бельгія опинилася під тиском

Видання Financial Times дізналося, що офіційний Брюссель суттєво посилив тиск на Бельгію, щоб вона врешті дозволила використання заморожених російських активів для надання "репараційної позики" Україні.

ЄС намагається дотиснути Бельгію

Журналісти звертають увагу на те, що близько 190 млрд євро російських суверенних активів були заморожені у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

Ні для кого не секрет, що ці кошти зберігаються в Euroclear — центральному депозитарії цінних паперів у Брюсселі.

Доволі довго чимало західних союзників Києва, насамперед США, Німеччина та Бельгія, не хотіли користуватися замороженими росактивами.

Багато країн боялися юридичних та фінансових наслідків. Проте на тлі посилення російського терору позиція Європи змінилася.

Зокрема, видання ознайомилось з документом, в якому адміністрація президента США Дональда Трампа закликала союзників по G7 конфіскувати "або іншим чином використовувати" базові активи Росії "для фінансування оборони України". Поширити

Ба більше, німецький лідер Фрідріх Мерц публічно почав наполягати, що 140 млрд євро з цих коштів мають бути використані як кредит для озброєння України.