Замороженные росактивы для Украины. Бельгия оказалась под давлением

Издание Financial Times узнало, что официальный Брюссель существенно усилил давление на Бельгию, чтобы она наконец позволила использование замороженных российских активов для предоставления "репарационного займа" Украине.
Главные тезисы
- ЕС стремится согласовать кредит для Украины в размере 140 млрд. евро до декабря.
- Пока Бельгия сопротивляется, однако ее пытаются убедить принять положительное решение.
ЕС пытается дожать Бельгию
Журналисты обращают внимание на то, что около 190 млрд евро российских суверенных активов было заморожено в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году.
Ни для кого не секрет, что эти средства хранятся в Euroclear — центральном депозитарии ценных бумаг в Брюсселе.
Довольно долго многие западные союзники Киева, прежде всего США, Германия и Бельгия, не хотели пользоваться замороженными росактивами.
Многие страны боялись юридических и финансовых последствий. Однако на фоне ужесточения российского террора позиция Европы изменилась.
Более того, немецкий лидер Фридрих Мерц публично начал настаивать, что 140 млрд евро из этих средств должны быть использованы в качестве кредита для вооружения Украины.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-