Замороженные росактивы для Украины. Бельгия оказалась под давлением
Категория
Экономика
Дата публикации

Замороженные росактивы для Украины. Бельгия оказалась под давлением

ЕС пытается дожать Бельгию
Читати українською
Источник:  Financial Times

Издание Financial Times узнало, что официальный Брюссель существенно усилил давление на Бельгию, чтобы она наконец позволила использование замороженных российских активов для предоставления "репарационного займа" Украине.

Главные тезисы

  • ЕС стремится согласовать кредит для Украины в размере 140 млрд. евро до декабря.
  • Пока Бельгия сопротивляется, однако ее пытаются убедить принять положительное решение.

ЕС пытается дожать Бельгию

Журналисты обращают внимание на то, что около 190 млрд евро российских суверенных активов было заморожено в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году.

Ни для кого не секрет, что эти средства хранятся в Euroclear — центральном депозитарии ценных бумаг в Брюсселе.

Довольно долго многие западные союзники Киева, прежде всего США, Германия и Бельгия, не хотели пользоваться замороженными росактивами.

Многие страны боялись юридических и финансовых последствий. Однако на фоне ужесточения российского террора позиция Европы изменилась.

В частности, издание ознакомилось с документом, в котором администрация президента США Дональда Трампа призвала союзников по G7 конфисковать "или иначе использовать" базовые активы России "для финансирования обороны Украины".

Более того, немецкий лидер Фридрих Мерц публично начал настаивать, что 140 млрд евро из этих средств должны быть использованы в качестве кредита для вооружения Украины.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский публично раскрыл одну из тайн Путина
Владимир Зеленский
Зеленский озвучил Европе четкое предупреждение
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Смертоносное оружие". Украина готовится к поставке Tomahawk
Украина все же получит Tomahawk
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ отрезали армию РФ от снабжения в Сумской области
Что известно о новых успехах ВСУ в Сумской области

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?