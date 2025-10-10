"Путин проигрывает войну". Аналитик указал на переломный момент

Украина все глубже погружает страну-агрессорку Россию в нефтяной кризис, масштабы которой Кремль не мог предусмотреть. Российский диктатор Владимир Путин осознает, что проигрывает войну, однако провоцирует еще большую эскалацию. К такому выводу пришел известный аналитик и редактор издания The Telegraph Амброуз Эванс-Притчард.
Главные тезисы
- Украинские дроны демонстрируют эффективность в глубоких ударах, что шокирует международное сообщество.
- Летнее наступление армии РФ провалилось, а снижение цен на нефть приближает врага к фискальному коллапсу.
Украина сумела переиграть Путина
Как отмечает аналитик, почти ежедневные удары ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам России де-факто парализовали большую часть энергетического сектора врага.
Недавно "Нафтогаз" публиковал данные о том, что 38% основных нефтеперерабатывающих мощностей страны-агрессорки не работают.
Именно это стало переломным моментом в войне России против Украины.
Международное сообщество особенно поразила атака на Антипинский НПЗ в Западной Сибири, ведь украинские дроны преодолели две тысячи километров от линии фронта.
Путин в ответ бросает на мирные украинские города и села сотни дронов и десятки ракет, однако даже таким образом Кремль не достигает никакой стратегической цели.
Нельзя также забывать о том, что летнее наступление армии РФ в Украине окончательно провалилось. Это еще один немаловажный фактор в этой войне.
По словам аналитиков Goldman Sachs, снижение цен на нефть спровоцирует обвал добычи еще больше — до 7,5 млн баррелей в день.
