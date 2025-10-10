"Путин проигрывает войну". Аналитик указал на переломный момент

Украина все глубже погружает страну-агрессорку Россию в нефтяной кризис, масштабы которой Кремль не мог предусмотреть. Российский диктатор Владимир Путин осознает, что проигрывает войну, однако провоцирует еще большую эскалацию. К такому выводу пришел известный аналитик и редактор издания The Telegraph Амброуз Эванс-Притчард.

Украина сумела переиграть Путина

Как отмечает аналитик, почти ежедневные удары ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам России де-факто парализовали большую часть энергетического сектора врага.

Недавно "Нафтогаз" публиковал данные о том, что 38% основных нефтеперерабатывающих мощностей страны-агрессорки не работают.

Именно это стало переломным моментом в войне России против Украины.

Международное сообщество особенно поразила атака на Антипинский НПЗ в Западной Сибири, ведь украинские дроны преодолели две тысячи километров от линии фронта.

Россия не может защитить эти активы. Это шокирует многих, потому что они не верили, что Украина способна на столь глубокие удары, — выступил с заявлением по этому поводу бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк. Поделиться

Путин в ответ бросает на мирные украинские города и села сотни дронов и десятки ракет, однако даже таким образом Кремль не достигает никакой стратегической цели.

Нельзя также забывать о том, что летнее наступление армии РФ в Украине окончательно провалилось. Это еще один немаловажный фактор в этой войне.

По словам аналитиков Goldman Sachs, снижение цен на нефть спровоцирует обвал добычи еще больше — до 7,5 млн баррелей в день.