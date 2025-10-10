Зеленский объявил последствия новой массированной атаки РФ на Украину

Утром 10 октября глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что на многих объектах критической инфраструктуры идет ликвидация российского удара по энергетике. Всего враг использовал более 450 дронов и более 30 ракет.
Главные тезисы
- Гражданская и энергетическая инфраструктура Украины – главная мишень для России.
- Без помощи союзников Украина не сможет остановить террор РФ.
Зеленский сообщил о последствиях атаки РФ
Украинский лидер обращает внимание на то, что по состоянию на данный момент по стране известно более 20 пострадавших людей — все уже получают необходимую помощь.
Владимир Зеленский также добавил, что в столице бригады работают над восстановлением электроснабжения и водоснабжения.
В общем, известно об обесточивании в Киевской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской областях, на Днепровщине. Восстанавливаются после атаки также Запорожье, Кировоград, Херсон.
По словам главы государства, именно гражданская, энергетическая инфраструктура Украины — главная мишень для России перед отопительным сезоном.
Зеленский в очередной раз напомнил, что именно жесткая реакция международного сообщества способна остановить путинский террор.
