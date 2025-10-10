Зеленский объявил последствия новой массированной атаки РФ на Украину
Зеленский объявил последствия новой массированной атаки РФ на Украину

Владимир Зеленский
Зеленский сообщил о последствиях атаки РФ
Утром 10 октября глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что на многих объектах критической инфраструктуры идет ликвидация российского удара по энергетике. Всего враг использовал более 450 дронов и более 30 ракет.

  • Гражданская и энергетическая инфраструктура Украины – главная мишень для России.
  • Без помощи союзников Украина не сможет остановить террор РФ.

Зеленский сообщил о последствиях атаки РФ

Украинский лидер обращает внимание на то, что по состоянию на данный момент по стране известно более 20 пострадавших людей — все уже получают необходимую помощь.

К сожалению, в Запорожье в результате атаки погиб ребенок. Мои искренние соболезнования родным и близким, — подчеркнул президент.

Владимир Зеленский также добавил, что в столице бригады работают над восстановлением электроснабжения и водоснабжения.

В общем, известно об обесточивании в Киевской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской областях, на Днепровщине. Восстанавливаются после атаки также Запорожье, Кировоград, Херсон.

Все необходимые службы работают над восстановлением. Где нужно, действуют спасатели. Получаю регулярные доклады от министра развития общин Алексея Кулебы, Минэнергетики — Светланы Гринчук, министра внутренних дел Игоря Клименко, руководителей на местах. Нужна максимальная эффективность должностных лиц на всех уровнях.

По словам главы государства, именно гражданская, энергетическая инфраструктура Украины — главная мишень для России перед отопительным сезоном.

Зеленский в очередной раз напомнил, что именно жесткая реакция международного сообщества способна остановить путинский террор.

Нужны не пустые слова, а решительные действия — США, Европы, “Семерки! — в реализации поставок ПВО, в санкциях. Рассчитываем на реакцию на эту жестокость группы «Двадцати» всех тех, кто в речах говорит о мире, но воздерживается от реальных шагов.

