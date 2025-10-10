Зеленський оголосив наслідки нової масованої атаки РФ на Україну

Вранці 10 жовтня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що на багатьох обʼєктах критичної інфраструктури триває ліквідація російського удару по енергетиці. Загалом ворог використав понад 450 дронів і більше ніж 30 ракет.
Головні тези:
- Цивільна та енергетична інфраструктура України – головна мішень для Росії наразі.
- Без допомоги союзників Україна не зможе зупинити терор РФ.
Зеленський повідомив про наслідки атаки РФ
Український лідер звертає увагу на те, що станом на зараз по країні відомо про понад 20 постраждалих людей — усі вже отримують необхідну допомогу.
Володимир Зеленський також додав, що в столиці бригади працюють над відновленням електропостачання та водопостачання.
Загалом відомо про знеструмлення в Київській, Донецькій, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській областях, на Дніпровщині. Відновлюються після атаки також Запоріжжя, Кіровоградщина, Херсонщина.
За словами глави держави, саме цивільна, енергетична інфраструктура України — головна мішень для Росії перед опалювальним сезоном.
Зеленський вкотре нагадав, що саме жорстка реакція міжнародної спільноти здатна зупинити путінський терор.
