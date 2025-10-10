Зеленський оголосив наслідки нової масованої атаки РФ на Україну

Вранці 10 жовтня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що на багатьох обʼєктах критичної інфраструктури триває ліквідація російського удару по енергетиці. Загалом ворог використав понад 450 дронів і більше ніж 30 ракет.

Зеленський повідомив про наслідки атаки РФ

Український лідер звертає увагу на те, що станом на зараз по країні відомо про понад 20 постраждалих людей — усі вже отримують необхідну допомогу.

На жаль, у Запоріжжі внаслідок атаки загинула дитина. Мої щирі співчуття рідним і близьким, — наголосив президент. Поширити

Володимир Зеленський також додав, що в столиці бригади працюють над відновленням електропостачання та водопостачання.

Загалом відомо про знеструмлення в Київській, Донецькій, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській областях, на Дніпровщині. Відновлюються після атаки також Запоріжжя, Кіровоградщина, Херсонщина.

Усі необхідні служби працюють над відновленням. Де потрібно, діють рятувальники. Отримую регулярні доповіді від міністра розвитку громад Олексія Кулеби, Міненергетики — Світлани Гринчук, міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, керівників на місцях. Потрібна максимальна ефективність посадовців на всіх рівнях. Володимир Зеленський Президент України

За словами глави держави, саме цивільна, енергетична інфраструктура України — головна мішень для Росії перед опалювальним сезоном.

Зеленський вкотре нагадав, що саме жорстка реакція міжнародної спільноти здатна зупинити путінський терор.