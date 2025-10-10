ЗСУ знищили ще 1120 російських окупантів, МіГ-31 самоліквідувався
ЗСУ знищили ще 1120 російських окупантів, МіГ-31 самоліквідувався

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Протягом минулої доби армія РФ  втратила ще 1120 військових, 5 танків і 14 бойових броньованих машин. Ба більше, в Липецькій області РФ розбився літак МіГ-31.

Головні тези:

  • Розпочалася 1325 доба повномасштабної війни проти України.
  • Загалом протягом 9 жовтня на фронті відбулося 245 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 10 жовтня 2025

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.10.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1120510 (+1120) осіб

  • танків — 11246 (+5) од

  • бойових броньованих машин — 23339 (+14) од

  • артилерійських систем — 33547 (+13) од

  • РСЗВ — 1517 (+0) од

  • засоби ППО — 1225 (+0) од

  • літаків — 427 (+0) од

  • гелікоптерів — 346 (+0)

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 68547 (+254)

  • крилаті ракети — 3841 (+0)

  • кораблі / катери — 28 (+0)

  • підводні човни — 1 (+0)

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 63775 (+70)

  • спеціальна техніка — 3973 (+0)

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 71 авіаційного удару, скинувши 161 керовану авіабомбу.

Крім цього, було залучено для ураження 4252 дрони-камікадзе та здійснено 4146 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких близько ста — із реактивних систем залпового вогню.

9 жовтня ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу противника.

