ЗСУ знищили ще 1120 російських окупантів, МіГ-31 самоліквідувався

Протягом минулої доби армія РФ втратила ще 1120 військових, 5 танків і 14 бойових броньованих машин. Ба більше, в Липецькій області РФ розбився літак МіГ-31.

Втрати армії РФ станом на 10 жовтня 2025

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.10.25 орієнтовно склали:

особового складу — близько 1120510 (+1120) осіб

танків — 11246 (+5) од

бойових броньованих машин — 23339 (+14) од

артилерійських систем — 33547 (+13) од

РСЗВ — 1517 (+0) од

засоби ППО — 1225 (+0) од

літаків — 427 (+0) од

гелікоптерів — 346 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 68547 (+254)

крилаті ракети — 3841 (+0)

кораблі / катери — 28 (+0)

підводні човни — 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни — 63775 (+70)

спеціальна техніка — 3973 (+0)

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 71 авіаційного удару, скинувши 161 керовану авіабомбу. Поширити

Крім цього, було залучено для ураження 4252 дрони-камікадзе та здійснено 4146 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких близько ста — із реактивних систем залпового вогню.