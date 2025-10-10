ЗСУ знищили ще 1120 російських окупантів, МіГ-31 самоліквідувався

Протягом минулої доби армія РФ втратила ще 1120 військових, 5 танків і 14 бойових броньованих машин. Ба більше, в Липецькій області РФ розбився літак МіГ-31.
Головні тези:
- Розпочалася 1325 доба повномасштабної війни проти України.
- Загалом протягом 9 жовтня на фронті відбулося 245 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 10 жовтня 2025
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.10.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1120510 (+1120) осіб
танків — 11246 (+5) од
бойових броньованих машин — 23339 (+14) од
артилерійських систем — 33547 (+13) од
РСЗВ — 1517 (+0) од
засоби ППО — 1225 (+0) од
літаків — 427 (+0) од
гелікоптерів — 346 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 68547 (+254)
крилаті ракети — 3841 (+0)
кораблі / катери — 28 (+0)
підводні човни — 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни — 63775 (+70)
спеціальна техніка — 3973 (+0)
Крім цього, було залучено для ураження 4252 дрони-камікадзе та здійснено 4146 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких близько ста — із реактивних систем залпового вогню.
9 жовтня ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу противника.
