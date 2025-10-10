ВСУ уничтожили еще 1120 российских оккупантов, МиГ-31 самоликвидировался

За прошедшие сутки армия РФ потеряла еще 1120 военных, 5 танков и 14 боевых бронированных машин. Более того, в Липецкой области РФ разбился самолет МиГ-31.

Потери армии РФ по состоянию на 10 октября 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.10.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1120510 (+1120) человек

танков — 11246 (+5) ед

боевых бронированных машин — 23339 (+14) ед

артиллерийских систем — 33547 (+13) ед

РСЗО — 1517 (+0) ед

средства ПВО — 1225 (+0) ед

самолетов — 427 (+0) ед

вертолетов — 346 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня — 68547 (+254)

крылатые ракеты — 3841 (+0)

корабли/катера — 28 (+0)

подводные лодки — 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны — 63775 (+70)

специальная техника — 3973 (+0)

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 71 авиационный удар, сбросив 161 управляемую авиабомбу.

Кроме того, было привлечено для поражения 4252 дрона-камикадзе и совершено 4146 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых около ста — из реактивных систем залпового огня.