ВСУ уничтожили еще 1120 российских оккупантов, МиГ-31 самоликвидировался

За прошедшие сутки армия РФ потеряла еще 1120 военных, 5 танков и 14 боевых бронированных машин. Более того, в Липецкой области РФ разбился самолет МиГ-31.
Главные тезисы
- Начались 1325 сутки полномасштабной войны против Украины.
- Всего в течение 9 октября на фронте произошло 245 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 10 октября 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.10.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1120510 (+1120) человек
танков — 11246 (+5) ед
боевых бронированных машин — 23339 (+14) ед
артиллерийских систем — 33547 (+13) ед
РСЗО — 1517 (+0) ед
средства ПВО — 1225 (+0) ед
самолетов — 427 (+0) ед
вертолетов — 346 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня — 68547 (+254)
крылатые ракеты — 3841 (+0)
корабли/катера — 28 (+0)
подводные лодки — 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны — 63775 (+70)
специальная техника — 3973 (+0)
Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 71 авиационный удар, сбросив 161 управляемую авиабомбу.
Кроме того, было привлечено для поражения 4252 дрона-камикадзе и совершено 4146 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых около ста — из реактивных систем залпового огня.