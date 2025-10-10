ВСУ уничтожили еще 1120 российских оккупантов, МиГ-31 самоликвидировался
ВСУ уничтожили еще 1120 российских оккупантов, МиГ-31 самоликвидировался

Генштаб ВСУ
ВСУ
За прошедшие сутки армия РФ потеряла еще 1120 военных, 5 танков и 14 боевых бронированных машин. Более того, в Липецкой области РФ разбился самолет МиГ-31.

Главные тезисы

  • Начались 1325 сутки полномасштабной войны против Украины.
  • Всего в течение 9 октября на фронте произошло 245 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 10 октября 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.10.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1120510 (+1120) человек

  • танков — 11246 (+5) ед

  • боевых бронированных машин — 23339 (+14) ед

  • артиллерийских систем — 33547 (+13) ед

  • РСЗО — 1517 (+0) ед

  • средства ПВО — 1225 (+0) ед

  • самолетов — 427 (+0) ед

  • вертолетов — 346 (+0)

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 68547 (+254)

  • крылатые ракеты — 3841 (+0)

  • корабли/катера — 28 (+0)

  • подводные лодки — 1 (+0)

  • автомобильная техника и автоцистерны — 63775 (+70)

  • специальная техника — 3973 (+0)

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 71 авиационный удар, сбросив 161 управляемую авиабомбу.

Кроме того, было привлечено для поражения 4252 дрона-камикадзе и совершено 4146 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых около ста — из реактивных систем залпового огня.

9 октября ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава противника.

