"Ми посилюємо тиск". Трамп публічно пригрозив Путіну

За словами американського лідера Дональда Трампа, США та союзники по НАТО вирішили посилити тиск на Росію з метою завершення її загарбницької війни проти України. Очільник Білого дому плекає надію, що Київ та Москва незабаром перейдуть до мирних перемовин.

Трамп обіцяє посилення тиску на Росію

З заявою з цього приводу очільник Білого дому виступив під час пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Представники американських медіа поцікавилися у Трампа, чи планує влада США посилювати тиск на Кремль для досягнення угоди щодо України.

Так, ми посилюємо тиск. Ми разом рухаємося вперед. Ми всі активізуємося. НАТО показало себе чудово. Дональд Трамп Президент США

Ба більше, американський лідер плекає надію на те, що офіційні Київ та Москва незабаром проведуть мирні переговори.

Очільник Білого дому відверто зізнався, що вважає цю війну жахливою та навіть гіршою, ніж Друга світова війна.