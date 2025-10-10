"Ми посилюємо тиск". Трамп публічно пригрозив Путіну
Категорія
Політика
Дата публікації

"Ми посилюємо тиск". Трамп публічно пригрозив Путіну

Трамп обіцяє посилення тиску на Росію
Read in English
Джерело:  Fox News

За словами американського лідера Дональда Трампа, США та союзники по НАТО вирішили посилити тиск на Росію з метою завершення її загарбницької війни проти України. Очільник Білого дому плекає надію, що Київ та Москва незабаром перейдуть до мирних перемовин.

Головні тези:

  • Трамп зазначив, що НАТО робить дуже багато для припинення бойових дій.
  • Президент США не відмовився від наміру зупинити кровопролиття.

Трамп обіцяє посилення тиску на Росію

З заявою з цього приводу очільник Білого дому виступив під час пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Представники американських медіа поцікавилися у Трампа, чи планує влада США посилювати тиск на Кремль для досягнення угоди щодо України.

Так, ми посилюємо тиск. Ми разом рухаємося вперед. Ми всі активізуємося. НАТО показало себе чудово.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Ба більше, американський лідер плекає надію на те, що офіційні Київ та Москва незабаром проведуть мирні переговори.

Очільник Білого дому відверто зізнався, що вважає цю війну жахливою та навіть гіршою, ніж Друга світова війна.

Ви дивитеся на людей, яких вбивають. Це Росія і Україна. Я думаю, ми це теж зробимо. Є багато причин для них це зробити. І я думаю, вони скоро прийдуть до переговорів, — додав Трамп.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Путін отримує задоволення". Кислиця присоромив Захід
Кислиця озвучив свою позицію
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна знищила понад 50% запасів бронетехніки та артилерії РФ
армія РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ атакувала Київ і Запоріжжя — загинула дитина, багато потерпілих
ДСНС України
Наслідки атак РФ на Київ та Запоріжжя

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?