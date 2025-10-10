РФ атакувала Київ і Запоріжжя — загинула дитина, багато потерпілих

Протягом ночі 9-10 жовтня країна-агресорка Росія здійснювала повітряні напади на різні регіони України. Наймасштабніші наслідки наразі зафіксовано в Запоріжжі, де відомо про загибель дитини та поранення двох дорослих. Також постраждала столиця України: там вирують пожежі, 12 цивільних поранені.

Наслідки атак РФ на Київ та Запоріжжя

Як повідомляє ДСНС України, щонайменше 9 цивільних постраждали внаслідок нічної атаки росіян на столицю.

Рятувальники виявили, що одразу в кількох районах міста сталося пошкодження житлової забудови та об’єктів цивільної інфраструктури.

У Печерському районі уламки спричинили пожежу в багатоповерхівці. Рятувальники врятували 20 осіб, 9 — травмовані, п’ятьох передано медикам. Поширити

Згодом мер Віталій Кличко уточнив, що внаслідок атаки ворога на столицю постраждали 12 людей:

8 із них перебувають у лікарнях. Четверо — отримують допомогу амбулаторно. Поширити

У Подільському та Деснянському районах уламки впали на відкриту територію — без займання та руйнувань.

Окрім того. повідомляється, що вночі у Броварах уламки ворожого БпЛА впали на двоповерхову будівлю мінімаркету. Після цього спалахнула пожежа, зафіксовано часткове руйнування споруди.

Також вночі російські окупанти завдали ударів безпілотниками по Запоріжжю, внаслідок чого сталася пожежа.

Глава місцевої ОВА Іван Федоров заявив, що постраждали троє людей, зокрема й 7-річна дитина.

Згодом стало відомо, що поранений у Запоріжжі хлопчик помер у лікарні.