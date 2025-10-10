РФ атакувала Київ і Запоріжжя — загинула дитина, багато потерпілих
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ атакувала Київ і Запоріжжя — загинула дитина, багато потерпілих

ДСНС України
Наслідки атак РФ на Київ та Запоріжжя
Read in English

Протягом ночі 9-10 жовтня країна-агресорка Росія здійснювала повітряні напади на різні регіони України. Наймасштабніші наслідки наразі зафіксовано в Запоріжжі, де відомо про загибель дитини та поранення двох дорослих. Також постраждала столиця України: там вирують пожежі, 12 цивільних поранені.

Головні тези:

  • Ворог завдав по Запоріжжю щонайменше 7 ударів.
  • У лікарні помер 7-річний хлопчик, якого не змогли врятувати після атаки росіян.

Наслідки атак РФ на Київ та Запоріжжя

Як повідомляє ДСНС України, щонайменше 9 цивільних постраждали внаслідок нічної атаки росіян на столицю.

Рятувальники виявили, що одразу в кількох районах міста сталося пошкодження житлової забудови та об’єктів цивільної інфраструктури.

У Печерському районі уламки спричинили пожежу в багатоповерхівці. Рятувальники врятували 20 осіб, 9 — травмовані, п’ятьох передано медикам.

Згодом мер Віталій Кличко уточнив, що внаслідок атаки ворога на столицю постраждали 12 людей:

8 із них перебувають у лікарнях. Четверо — отримують допомогу амбулаторно.

У Подільському та Деснянському районах уламки впали на відкриту територію — без займання та руйнувань.

Окрім того. повідомляється, що вночі у Броварах уламки ворожого БпЛА впали на двоповерхову будівлю мінімаркету. Після цього спалахнула пожежа, зафіксовано часткове руйнування споруди.

Також вночі російські окупанти завдали ударів безпілотниками по Запоріжжю, внаслідок чого сталася пожежа.

Глава місцевої ОВА Іван Федоров заявив, що постраждали троє людей, зокрема й 7-річна дитина.

Згодом стало відомо, що поранений у Запоріжжі хлопчик помер у лікарні.

У лікарні помер 7-річний хлопчик, який дістав поранень через нічну атаку росіян. Медики до останнього боролися за життя дитини, але травми виявилися надто тяжкими, — заявив Федоров.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
"Варто боятися". Ексгенсек НАТО звернувся до Європи на тлі провокацій Путіна
Робертсон озвучив свою позицію
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Не поразка Росії". Фіцо виступив із новою скандальною заявою
Фіцо
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Європа має унікальну зброю проти дронів РФ — вона в 16 тисяч разів дешевша за винищувач
Мініракети будуть захищати Європу від російських дронів

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?