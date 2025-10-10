РФ атаковала Киев и Запорожье — погиб ребенок, много пострадавших

В течение ночи 9-10 октября страна-агрессорка Россия совершала воздушные нападения на разные регионы Украины. Самые масштабные последствия зафиксированы в Запорожье, где известно о гибели ребенка и ранении двух взрослых. Также пострадала столица Украины: там бушуют пожары, 12 гражданских ранены.

Последствия атак РФ на Киев и Запорожье

Как сообщает ГСЧС Украины, по меньшей мере 9 гражданских пострадали в результате ночной атаки россиян на столицу.

Спасатели обнаружили, что в нескольких районах города произошло повреждение жилой застройки и объектов гражданской инфраструктуры.

В Печерском районе обломки повлекли за собой пожар в многоэтажке. Спасатели спасли 20 человек, 9 - травмированы, пятеро переданы медикам.

Впоследствии мэр Виталий Кличко уточнил, что в результате атаки врага на столицу пострадали 12 человек:

8 из них находятся в больницах. Четверо получают помощь амбулаторно.

В Подольском и Деснянском районах обломки упали на открытую территорию – без возгорания и разрушений.

Кроме того, сообщается, что ночью в Броварах обломки вражеского БПЛА упали на двухэтажное здание минимаркета. После этого вспыхнул пожар, зафиксировано частичное разрушение сооружения.

Также ночью российские оккупанты нанесли удары беспилотниками по Запорожью, в результате чего произошел пожар.

Глава местной ОВА Иван Федоров заявил, что пострадали три человека, в том числе и 7-летний ребенок.

Впоследствии стало известно, что раненый в Запорожье мальчик умер в больнице.