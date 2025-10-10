"Мы усиливаем давление". Трамп публично пригрозил Путину
"Мы усиливаем давление". Трамп публично пригрозил Путину

Трамп обещает усиление давления на Россию
Источник:  Fox News

По словам американского лидера Дональда Трампа, США и союзники по НАТО решили усилить давление на Россию с целью завершения ее захватнической войны против Украины. Глава Белого дома питает надежду, что Киев и Москва в скором времени перейдут к мирным переговорам.

Главные тезисы

  • Трамп отметил, что НАТО делает очень много для прекращения боевых действий.
  • Президент США не отказался от намерения остановить кровопролитие.

Трамп обещает усиление давления на Россию

С заявлением по этому поводу глава Белого дома выступил во время пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.

Представители американских медиа поинтересовались у Трампа, планируют ли власти США усиливать давление на Кремль для достижения соглашения по Украине.

Да, мы усиливаем давление. Мы вместе двигаемся вперед. Мы все активизируемся. НАТО показало себя отлично, — заявил Дональд Трамп

Более того, американский лидер питает надежду на то, что официальные Киев и Москва в скором времени проведут мирные переговоры.

Глава Белого дома откровенно признался, что считает эту войну ужасной и даже хуже, чем Вторая мировая война.

Вы смотрите на людей, которых убивают. Это Россия и Украина. Я думаю, мы это тоже сделаем. Есть много причин для них сделать. И я думаю, они скоро придут к переговорам, — добавил Трамп.

