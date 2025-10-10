"Мы усиливаем давление". Трамп публично пригрозил Путину

По словам американского лидера Дональда Трампа, США и союзники по НАТО решили усилить давление на Россию с целью завершения ее захватнической войны против Украины. Глава Белого дома питает надежду, что Киев и Москва в скором времени перейдут к мирным переговорам.
Главные тезисы
- Трамп отметил, что НАТО делает очень много для прекращения боевых действий.
- Президент США не отказался от намерения остановить кровопролитие.
Трамп обещает усиление давления на Россию
С заявлением по этому поводу глава Белого дома выступил во время пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.
Представители американских медиа поинтересовались у Трампа, планируют ли власти США усиливать давление на Кремль для достижения соглашения по Украине.
Более того, американский лидер питает надежду на то, что официальные Киев и Москва в скором времени проведут мирные переговоры.
Глава Белого дома откровенно признался, что считает эту войну ужасной и даже хуже, чем Вторая мировая война.
