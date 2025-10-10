"Путін програє війну". Аналітик вказав на переломний момент

Україна дедалі глибше занурює країну-агресорку Росію у нафтову кризу, масштабів котрої Кремль не міг передбачити. Російський диктатор Володимир Путін усвідомлює, що програє війну, однак натомість провокує ще більшу ескалацію. До такого висновку дійшов відомий аналітик та редактор видання The Telegraph Амброуз Еванс-Прітчард.

Україна зуміла переграти Путіна

Як зазначає аналітик, майже щоденні удари ЗСУ по нафтопереробних заводах Росії де-факто паралізувала велику частину енергетичного сектору ворога.

Нещодавно "Нафтогаз" публікував дані про те, 38% основних нафтопереробних потужностей країни-агресорки не працюють.

Саме це стало переломним моментом у війні Росії проти України.

Міжнародну спільноту особливо вразила атака на Антипінський НПЗ у Західному Сибіру, адже українські дрони подолали дві тисячі кілометрів від лінії фронту.

Росія не може захистити ці активи. Це шокує багатьох, бо вони не вірили, що Україна здатна на такі глибокі удари, — виступив з заявою з цього приводу колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк.

Путін у відповідь кидає на мирні українські міста та села сотні дронів й десятки ракет, однак навіть у такий спосіб Кремль не досягає жодної стратегічної мети.

Не можна також забувати про те, що літній наступ армії РФ в Україні остаточно провалився. Це ще один важливий фактор у цій війні.

За словами аналітиків Goldman Sachs, зниження цін на нафту спровокує обвал видобутку ще більше — до 7,5 млн барелів на день.