"Він дуже слабкий". Посол США Вітакер пояснив логіку Путіна

Посол США при НАТО Метью Вітакер стверджує, що час, коли російський диктатор Володимир Путін вирішив би піти на мирні переговори, ще не настав. На переконання дипломата, це все одно станеться рано чи пізно.
Головні тези:
- Реакція Росії на різні події демонструє її нерішучість на міжнародній арені.
- Вітакер вважає, що потрібно продовжувати посилювати тиск на Кремль.
Вітакер висловився про Путіна та його наміри
Як вважає американський дипломат, ключова проблема російського диктатора доволі парадоксальна — він дуже слабкий, однак не має права цього показати.
Вітакер визнав, що США та світ хотіли миттєвого завершення війни й вірили, що один дзвінок Трампа Путіну зупинить кровопролиття, пише LSM.
Вітакер звернув увагу на те, що російський диктатор проявив слабкість, коли злякався надання Україні ракет Tomahawk.
Окрім того, панічною була реакція Кремля на затримання французьким флотом судна "тіньового флоту".
