"Він дуже слабкий". Посол США Вітакер пояснив логіку Путіна

Посол США при НАТО Метью Вітакер стверджує, що час, коли російський диктатор Володимир Путін вирішив би піти на мирні переговори, ще не настав. На переконання дипломата, це все одно станеться рано чи пізно.

Вітакер висловився про Путіна та його наміри

Як вважає американський дипломат, ключова проблема російського диктатора доволі парадоксальна — він дуже слабкий, однак не має права цього показати.

Вітакер визнав, що США та світ хотіли миттєвого завершення війни й вірили, що один дзвінок Трампа Путіну зупинить кровопролиття, пише LSM.

Але в цьому випадку Володимир Путін, очевидно, вирішив бути непохитним, і нам доведеться продовжувати посилювати тиск. І саме це зараз і відбувається, — наголосив посол США при НАТО.

Вітакер звернув увагу на те, що російський диктатор проявив слабкість, коли злякався надання Україні ракет Tomahawk.

Окрім того, панічною була реакція Кремля на затримання французьким флотом судна "тіньового флоту".