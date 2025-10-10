"Він дуже слабкий". Посол США Вітакер пояснив логіку Путіна
"Він дуже слабкий". Посол США Вітакер пояснив логіку Путіна

Путін
Джерело:  online.ua

Посол США при НАТО Метью Вітакер стверджує, що час, коли російський диктатор Володимир Путін вирішив би піти на мирні переговори, ще не настав. На переконання дипломата, це все одно станеться рано чи пізно.

Головні тези:

  • Реакція Росії на різні події демонструє її нерішучість на міжнародній арені.
  • Вітакер вважає, що потрібно продовжувати посилювати тиск на Кремль.

Вітакер висловився про Путіна та його наміри

Як вважає американський дипломат, ключова проблема російського диктатора доволі парадоксальна — він дуже слабкий, однак не має права цього показати.

Вітакер визнав, що США та світ хотіли миттєвого завершення війни й вірили, що один дзвінок Трампа Путіну зупинить кровопролиття, пише LSM.

Але в цьому випадку Володимир Путін, очевидно, вирішив бути непохитним, і нам доведеться продовжувати посилювати тиск. І саме це зараз і відбувається, — наголосив посол США при НАТО.

Вітакер звернув увагу на те, що російський диктатор проявив слабкість, коли злякався надання Україні ракет Tomahawk.

Окрім того, панічною була реакція Кремля на затримання французьким флотом судна "тіньового флоту".

І третя річ, на яку Росія сильно відреагувала, була заява Трампа, коли він назвав Росію "паперовим тигром". Вони провели день, щоб переконати нас, що [Росія] — це ведмідь — іронічно додав дипломат.

