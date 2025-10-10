"Он очень слабый". Посол США Витакер объяснил логику Путина
"Он очень слабый". Посол США Витакер объяснил логику Путина

Путин
Источник:  online.ua

Посол США при НАТО Мэтью Витакер утверждает, что время, когда российский диктатор Владимир Путин решил бы пойти на мирные переговоры, еще не наступило. По убеждению дипломата, это все равно произойдет рано или поздно.

  • Реакция России на разные события демонстрирует ее нерешительность на международной арене.
  • Витакер считает, что нужно продолжать усиливать давление на Кремль.

Витакер высказался о Путине и его намерениях

Как считает американский дипломат, ключевая проблема российского диктатора достаточно парадоксальная — он очень слаб, однако не имеет права этого показать.

Витакер признал, что США и мир хотели мгновенного завершения войны и верили, что один звонок Трампа Путину остановит кровопролитие, пишет LSM.

Но в этом случае Владимир Путин, очевидно, решил быть непоколебимым, и нам придется продолжать усиливать давление. И именно это сейчас и происходит, — подчеркнул посол США при НАТО.

Витакер обратил внимание на то, что российский диктатор проявил слабость, когда испугался предоставления Украине ракет Tomahawk.

Кроме того, панической была реакция Кремля на задержание французским флотом судна "теневого флота".

И третья вещь, на которую Россия сильно отреагировала, было заявление Трампа, когда он назвал Россию "бумажным тигром". Они потратили день, чтобы убедить нас, что [Россия] — медведь — иронически добавил дипломат.

