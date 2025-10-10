"Он очень слабый". Посол США Витакер объяснил логику Путина

Посол США при НАТО Мэтью Витакер утверждает, что время, когда российский диктатор Владимир Путин решил бы пойти на мирные переговоры, еще не наступило. По убеждению дипломата, это все равно произойдет рано или поздно.

Витакер высказался о Путине и его намерениях

Как считает американский дипломат, ключевая проблема российского диктатора достаточно парадоксальная — он очень слаб, однако не имеет права этого показать.

Витакер признал, что США и мир хотели мгновенного завершения войны и верили, что один звонок Трампа Путину остановит кровопролитие, пишет LSM.

Но в этом случае Владимир Путин, очевидно, решил быть непоколебимым, и нам придется продолжать усиливать давление. И именно это сейчас и происходит, — подчеркнул посол США при НАТО. Поделиться

Витакер обратил внимание на то, что российский диктатор проявил слабость, когда испугался предоставления Украине ракет Tomahawk.

Кроме того, панической была реакция Кремля на задержание французским флотом судна "теневого флота".