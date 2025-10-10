Трамп хочет выгнать из НАТО как минимум одну страну

Американский лидер Дональд Трамп откровенно признался журналистам, что мог бы предложить исключить из НАТО Испанию. По его словам, именно эта страна не тратит достаточно средств на оборону.
Главные тезисы
- Испания попала под шквал критики со стороны Дональда Трампа.
- Президент США похвалил Финляндию за увеличение военных расходов.
Трамп недоволен действиями Испании
Глава Белого дома в очередной раз напомнил о том, что члены НАТО согласились выполнить его требование о выделении 5% ВВП на расходы на оборону.
Что важно понимать, 3,5% из них должны идти на основные военные расходы, а 1,5% — на более широкие инвестиции в безопасность.
Именно Испания была единственной страной, которая не согласилась на это требование.
На этом фоне глава Белого дома похвалил Финляндию за увеличение военных расходов.
Ни для кого не секрет, что это было в основном реакцией на полномасштабное вторжение России в Украину.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-