Трамп хочет выгнать из НАТО как минимум одну страну
Читати українською
Источник:  Politico

Американский лидер Дональд Трамп откровенно признался журналистам, что мог бы предложить исключить из НАТО Испанию. По его словам, именно эта страна не тратит достаточно средств на оборону.

Главные тезисы

  • Испания попала под шквал критики со стороны Дональда Трампа.
  • Президент США похвалил Финляндию за увеличение военных расходов.

Глава Белого дома в очередной раз напомнил о том, что члены НАТО согласились выполнить его требование о выделении 5% ВВП на расходы на оборону.

Что важно понимать, 3,5% из них должны идти на основные военные расходы, а 1,5% — на более широкие инвестиции в безопасность.

Именно Испания была единственной страной, которая не согласилась на это требование.

У нас была одна отстающая страна — Испания. Вы должны позвонить им и выяснить, почему они отстают... Они тоже преуспевают благодаря многим вещам, которые мы сделали. У них все хорошо. У них нет оправданий для этого, но ничего страшного. Честно говоря, возможно, вам следует исключить их из НАТО.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

На этом фоне глава Белого дома похвалил Финляндию за увеличение военных расходов.

Ни для кого не секрет, что это было в основном реакцией на полномасштабное вторжение России в Украину.

Вы поступили правильно. Испания этого не сделала. Испания не сделала этого, поэтому, думаю, вам придется начать разговаривать с Испанией, — заявил Трамп, обращаясь к президенту Финляндии Стуббу.

