Спикер Кремля Дмитрий Песков решил отреагировать на заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что решение о предоставлении Украиной ракет Tomahawk в определенной степени принято. Представитель Путина озвучил предположение, что ракеты уже могли передать ВСУ.
Главные тезисы
- Дональд Трамп дал понять, что может предоставить Киеву Tomahawk.
- Москва утверждает, что пока не понимает, что происходит.
В России боятся, что Tomahawk уже в Украине
Размышляя о возможном предоставлении Киеву американских ракетах, Дональд Трамп четко дал понять, что не желает эскалации напряженности в отношениях с РФ.
Глава Белого дома хочет уточнить, как и с какой целью будут применяться эти крылатые ракеты.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс еще в сентябре официально подтвердил, что команда Дональда Трампа рассматривает запрос Украины на получение Tomahawk большой дальности, которые могут нанести удар вглубь России, в том числе и по Москве.
На этом фоне российский диктатор Путин начал угрожать Вашингтону проблемами в отношениях, если Киев все-таки получит "Томагавки".
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-