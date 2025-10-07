У Путина предположили, что Трамп уже передал Украине Tomahawk
У Путина предположили, что Трамп уже передал Украине Tomahawk

В России боятся, что Tomahawk уже в Украине
Читати українською
Источник:  online.ua

Спикер Кремля Дмитрий Песков решил отреагировать на заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что решение о предоставлении Украиной ракет Tomahawk в определенной степени принято. Представитель Путина озвучил предположение, что ракеты уже могли передать ВСУ.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп дал понять, что может предоставить Киеву Tomahawk.
  • Москва утверждает, что пока не понимает, что происходит.

Мы так понимаем, что нужно дождаться, наверное, более четких заявлений, если они будут, — заявил Песков.

Размышляя о возможном предоставлении Киеву американских ракетах, Дональд Трамп четко дал понять, что не желает эскалации напряженности в отношениях с РФ.

Глава Белого дома хочет уточнить, как и с какой целью будут применяться эти крылатые ракеты.

Что касается поставок вооружения, сначала они проходят, а потом уже раздаются заявления — по крайней мере, так всегда было при администрации Байдена, нам это хорошо известно. На этот раз посмотрим.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Спикер Кремля

Вице-президент США Джей Ди Вэнс еще в сентябре официально подтвердил, что команда Дональда Трампа рассматривает запрос Украины на получение Tomahawk большой дальности, которые могут нанести удар вглубь России, в том числе и по Москве.

На этом фоне российский диктатор Путин начал угрожать Вашингтону проблемами в отношениях, если Киев все-таки получит "Томагавки".

