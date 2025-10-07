Арестович хочет "отдать" РФ 4 области Украины и Крым — Кремль объявил его в розыск
Арестович хочет "отдать" РФ 4 области Украины и Крым — Кремль объявил его в розыск

Арестовича снова объявили в розыск в России
Читати українською
Источник:  online.ua

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович был объявлен в России в международный розыск по уголовным делам о “терроризме” и “фейках об армии”. Это произошло после того, как в интервью он заявил, что отдаст России четыре области и Крым, если станет президентом Украины.

Главные тезисы

  • В октябре 2023 года МВД РФ уже объявляло Арестовича в розыск.
  • 8 сентября 2023 года Арестович был объявлен в розыск, а 13 ноября 2023 года – в международный розыск.

Арестовича снова объявили в розыск в России

О решении Кремля сообщает пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на находящиеся в его распоряжении материалы дела.

Кроме того, информация об объявлении Арестовича в федеральный розыск появилась в базе данных МВД РФ, но там не указана конкретная уголовная статья.

В интервью Арестовича, которое вышло 6 октября на канале в Ксении Собчак, заявил, что в случае, если он станет президентом Украины, он отдаст России четыре области и Крым, но при этом не признает их российскими.

Похоже, это обещание не очень понравилось диктатору Путину, поскольку Арестовича уже вторично объявили в розыск в России.

Бывший советник ОПУ уже отреагировал на это решение Кремля:

Россияне, так же как и украинцы — дети, которых обокрали любовью. Вместо любви пришли страхи и заполнили собой все. Детям страшно, холодно, темно и они хотят спалить деревню, что их недолюбила, чтобы погреться в тепле ее углей. Ну что ж…Буду поливать любовью, как из шланга и тех, и других.

Фото: скриншот

Что важно понимать, в мае Владимир Зеленский ввел санкции в отношении бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича.

В Украине против Арестовича возбуждено два уголовных дела.

