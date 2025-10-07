Арестович хочет "отдать" РФ 4 области Украины и Крым — Кремль объявил его в розыск

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович был объявлен в России в международный розыск по уголовным делам о “терроризме” и “фейках об армии”. Это произошло после того, как в интервью он заявил, что отдаст России четыре области и Крым, если станет президентом Украины.
Главные тезисы
- В октябре 2023 года МВД РФ уже объявляло Арестовича в розыск.
- 8 сентября 2023 года Арестович был объявлен в розыск, а 13 ноября 2023 года – в международный розыск.
Арестовича снова объявили в розыск в России
О решении Кремля сообщает пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на находящиеся в его распоряжении материалы дела.
Кроме того, информация об объявлении Арестовича в федеральный розыск появилась в базе данных МВД РФ, но там не указана конкретная уголовная статья.
В интервью Арестовича, которое вышло 6 октября на канале в Ксении Собчак, заявил, что в случае, если он станет президентом Украины, он отдаст России четыре области и Крым, но при этом не признает их российскими.
Похоже, это обещание не очень понравилось диктатору Путину, поскольку Арестовича уже вторично объявили в розыск в России.
Бывший советник ОПУ уже отреагировал на это решение Кремля:
Что важно понимать, в мае Владимир Зеленский ввел санкции в отношении бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича.
В Украине против Арестовича возбуждено два уголовных дела.
