Приспешник российского диктатора Владимира Путина и известный кремлевский пропагандист Сергей Мардан потребовал вторжения РФ в Казахстан, потому что ему показалось, что Астана помогает Украине в ведении войны против РФ.
Главные тезисы
- Мардан не может признать, что украинские дроны способны преодолевать огромные расстояния.
- Он призвал Кремль провести "зачистку" Астаны.
Казахстан снова оказался в зоне риска
Как оказалось, Сергей Мардан настолько сильно поражен дальнобойностью украинских дронов, что просто не может поверить, что они запускаются с территории Украины.
Приспешник Путина не хочет признавать, что украинские БПЛА смогли пролететь 1400 км и успешно атаковать НПЗ в России.
Именно поэтому он решил искать "виновных" среди других стран — Мардан безосновательно обвинил во всем Казахстан.
На этом фоне он призвал Кремль к "зачистке" Астаны и не только:
Российский диктатор Владимир Путин на этот призыв пока никак не отреагировал.
