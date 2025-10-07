Приспешник Путина призвал к вторжению России в Казахстан
Казахстан снова оказался в зоне риска
Читати українською
Источник:  online.ua

Приспешник российского диктатора Владимира Путина и известный кремлевский пропагандист Сергей Мардан потребовал вторжения РФ в Казахстан, потому что ему показалось, что Астана помогает Украине в ведении войны против РФ.

Главные тезисы

  • Мардан не может признать, что украинские дроны способны преодолевать огромные расстояния.
  • Он призвал Кремль провести "зачистку" Астаны.

Как оказалось, Сергей Мардан настолько сильно поражен дальнобойностью украинских дронов, что просто не может поверить, что они запускаются с территории Украины.

Приспешник Путина не хочет признавать, что украинские БПЛА смогли пролететь 1400 км и успешно атаковать НПЗ в России.

Именно поэтому он решил искать "виновных" среди других стран — Мардан безосновательно обвинил во всем Казахстан.

На этом фоне он призвал Кремль к "зачистке" Астаны и не только:

Орский НПЗ атаковали дронами. Расстояние от украинской границы до Орска — 1400 километров. Совершенно очевидно, что дроны запускались с территории Казахстана. Отсюда вопрос. Не время провести рейд на территорию «независимого» Казахстана с целью устранить угрозы национальной безопасности России. Лучше сразу провести зачистку в Астане, — заявил российский пропагандисты.

Фото: скриншот

Российский диктатор Владимир Путин на этот призыв пока никак не отреагировал.

