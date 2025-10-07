Эстония жестко ответила Меркель касательно причин вторжения Путина в Украину
Тсахкна возмущен новыми заявлениями Меркель
Источник:  online.ua

Шеф эстонской дипломатии Маргус Тсахкна отреагировал на заявления бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, связавшей сопротивление Польше и стран Балтии прямым контактам с диктатором Владимиром Путиным с его решение вторгнуться в Украину в 2022 году.

  • Реальная причина войны заключается в нежелании Путина принять распад СССР.
  • Есть еще одна причина – умиротворение России вместо наказания за ее преступления.

По убеждению эстонского дипломата, переводить ответственность на Польшу или страны Балтии за агрессию России против Украины "не только неуместно, но просто неправильно".

Он обратил внимание на то, что реальная причина заключается в нежелании Путина принять распад СССР.

Еще одна причина — умиротворение Запада в прошлом, он не обращал внимания на явные предупредительные знаки.

В нашем регионе истинную природу России распознали довольно рано, — подчеркнул Маргус Тсахкна.

Он также упрекнул, что международное сообщество игнорировало угрозу даже после того, как Путин публично озвучил свои антизападные взгляды и ностальгию по СССР в своей речи в Мюнхене в 2007 году.

Глава МИД Эстонии напомнил, что ни война в Грузии в 2008 году, ни аннексия Крыма в 2014 году не вызвали достойную реакцию мира.

Вместо этого мы видели повторные попытки нажать кнопку "перезагрузки", усилия по поиску диалога с Россией и готовность закрывать глаза на жестокость Москвы, — посетовал дипломат.

