Орбан устроил публичные разборки с Мерцом из-за Украины
Категория
Политика
Дата публикации

Орбан устроил публичные разборки с Мерцом из-за Украины

Орбан продолжает продвигать нарративы Кремля
Read in English
Читати українською
Источник:  DW

Немецкий лидер Фридрих Мерц откровенно признался, что на прошлой неделе разгорелся конфликт между ним и премьером Венгрии Виктором Орбаном. Ее причиной была захватническая война России против Украины.

Главные тезисы

  • Конфликт между Орбаном и лидерами Европы продолжает обостряться.
  • Мерц не видит смысла в переговорах с Путиным.

Орбан продолжает продвигать нарративы Кремля

Как утверждает Мерц, пророссийский политик цинично обвиняет лидеров Европы в нежелании проводить переговоры с Кремлем.

Он обвинил нас в том, что мы не хотим вести переговоры.

Фридрих Мерц

Фридрих Мерц

Канцлер ФРГ

Немецкий лидер не промолчал: он напомнил, что в прошлом году, когда Венгрия председательствовала в Совете ЕС, Орбан ездил в Киев, а затем в Москву к российскому диктатору Владимиру Путину.

И ответом Путина была бомбардировка детской больницы в Киеве. И это не тот путь, по которому я хочу идти, — подчеркнул Мерц.

Журналисты поинтересовались у канцлера ФРГ, думал ли он о том, чтобы позвонить Путину. Немецкий лидер ответил утвердительно:

Я, конечно, думаю об этом. Я просто вижу, что сейчас любая попытка поговорить с ним заканчивается более жесткими нападениями на Украину.

Следует отметить, что Мерц во время неформального саммита лидеров ЕС в Дании жестко критиковал Орбана за то, что тот срывает важные дискуссии.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Гражданский авиапарк России сократится вдвое — когда именно
Служба внешней разведки Украины
авиация
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Я почти принял решение". Трамп близок к предоставлению Украине Tomahawk
The White House
Украина все же может получить Tomahawk
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ атаковала Украину баллистикой и 152 дронами — обезврежено 88 целей
Воздушные Силы ВСУ
Отчет работы сил ПВО

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?