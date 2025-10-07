Орбан устроил публичные разборки с Мерцом из-за Украины

Немецкий лидер Фридрих Мерц откровенно признался, что на прошлой неделе разгорелся конфликт между ним и премьером Венгрии Виктором Орбаном. Ее причиной была захватническая война России против Украины.
Главные тезисы
- Конфликт между Орбаном и лидерами Европы продолжает обостряться.
- Мерц не видит смысла в переговорах с Путиным.
Орбан продолжает продвигать нарративы Кремля
Как утверждает Мерц, пророссийский политик цинично обвиняет лидеров Европы в нежелании проводить переговоры с Кремлем.
Немецкий лидер не промолчал: он напомнил, что в прошлом году, когда Венгрия председательствовала в Совете ЕС, Орбан ездил в Киев, а затем в Москву к российскому диктатору Владимиру Путину.
Журналисты поинтересовались у канцлера ФРГ, думал ли он о том, чтобы позвонить Путину. Немецкий лидер ответил утвердительно:
Следует отметить, что Мерц во время неформального саммита лидеров ЕС в Дании жестко критиковал Орбана за то, что тот срывает важные дискуссии.
