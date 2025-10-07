"Я почти принял решение". Трамп близок к предоставлению Украине Tomahawk

Американский лидер Дональд Трамп официально подтвердил, что в известной степени принял решение по поставкам Силам обороны Украины дальнобойных ракет Tomahawk. Также президент США определил четкие условия, чтобы это наконец произошло.

Украина все же может получить Tomahawk

С заявлением на этот счет Дональд Трамп выступил перед журналистами в Белом доме 6 октября, откуда велась видеотрансляция.

Американский лидер четко дал понять, что перед принятием финального решения он хотел бы знать, для чего именно Украина будет использовать эти ракеты и на какие российские объекты они будут нацелены.

Да, я уже почти принял решение, если подумать. Дональд Трамп Президент США

По словам главы Белого дома, он будет "задавать вопросы" и не хочет "видеть эскалацию".

Что важно понимать, недавно именно украинский лидер Владимир Зеленский попросил Дональда Трампа предоставить Украине Tomahawk.

Последний пообещал, что внимательно рассмотрит этот вопрос. Впоследствии западные СМИ начали утверждать, что президент США вряд ли примет положительное решение по этому вопросу.