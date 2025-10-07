"Я майже ухвалив рішення". Трамп близький до надання Україні Tomahawk

Американський лідер Дональд Трамп офіційно підтвердив, що до певної міри ухвалив рішення щодо постачання Силам оборони України далекобійних ракет Tomahawk. Також президент США визначив чіткі умови, щоб це врешті сталося.

Україна все ж може отримати Tomahawk

З заявою з цього приводу Дональд Трамп виступив перед журналістами у Білому домі 6 жовтня, звідки велася відеотрансляція.

Американський лідер чітко дав зрозуміти, що перед ухваленням фінального рішенням він хотів би знати, для чого саме Україна буде використані ці ракети та на які російські об'єкти вони будуть націлені.

Так, я уже майже ухвалив рішення, якщо подумати. Дональд Трамп Президент США

За словами очільника Білого дому, він буде "ставити питання" і не хоче "бачити ескалацію".

Що важливо розуміти, нещодавно саме український лідер Володимир Зеленський попросив у Дональда Трампа надати Україні Tomahawk.

Останній пообіцяв, що уважно розгляне це питання. Згодом західні ЗМІ почали стверджувати, що президент США навряд чи ухвалить позитивне рішення в цьому питанні.