РФ атаковала Украину баллистикой и 152 дронами — обезврежено 88 целей
Категория
Украина
Дата публикации

РФ атаковала Украину баллистикой и 152 дронами — обезврежено 88 целей

Воздушные Силы ВСУ
Отчет работы сил ПВО
Read in English
Читати українською

В течение ночи 6-7 октября армия РФ осуществляла атаку двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23, 152 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Силы ПВО смогли успешно обезвредить 88 враждебных целей.

Главные тезисы

  • Воздушное сражение происходило на севере и востоке страны.
  • Происходило попадание двух ракет и 52 ударных БпЛА на 10 локациях.

Отчет работы сил ПВО

Новая атака российских захватчиков началась еще в 18.00 6 октября.

В этот раз вражеские дроны и ракеты летели по направлениям: Орел, Курск, Шаталово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ТОТ Крыма.

Что важно понимать, около 80 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 88 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание двух ракет и 52 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!

Держим небо! Вместе — к победе! — призывают защитники украинского неба.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Гражданский авиапарк России сократится вдвое — когда именно
Служба внешней разведки Украины
авиация
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Греция планирует передать Украине 60 гаубиц и более 200 тыс боеприпасов
Греция
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Я почти принял решение". Трамп близок к предоставлению Украине Tomahawk
The White House
Украина все же может получить Tomahawk

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?