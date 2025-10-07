РФ атаковала Украину баллистикой и 152 дронами — обезврежено 88 целей

В течение ночи 6-7 октября армия РФ осуществляла атаку двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23, 152 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Силы ПВО смогли успешно обезвредить 88 враждебных целей.
Главные тезисы
- Воздушное сражение происходило на севере и востоке страны.
- Происходило попадание двух ракет и 52 ударных БпЛА на 10 локациях.
Отчет работы сил ПВО
Новая атака российских захватчиков началась еще в 18.00 6 октября.
В этот раз вражеские дроны и ракеты летели по направлениям: Орел, Курск, Шаталово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ТОТ Крыма.
Что важно понимать, около 80 из них — "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание двух ракет и 52 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!
