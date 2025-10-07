РФ атакувала Україну балістикою та 152 дронами — знешкоджено 88 цілей

Протягом ночі 6-7 жовтня армія РФ здійснювала атаку двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23, 152-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Сили ППО змогли успішно знешкодити 88 ворожих цілей.

Звіт роботи сил ППО

Нова атака російських загарбників почалася ще об 18:00 6 жовтня.

Цього разу ворожі дрони та ракети летіли із напрямків: Орел, Курськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — ТОТ Криму.

Що важливо розуміти, близько 80 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 88 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі та сході країни. Поширити

Зафіксовано влучання двох ракет та 52-х ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!