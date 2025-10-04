Цивільний авіапарк Росії скоротиться вдвічі — коли саме
Цивільний авіапарк Росії скоротиться вдвічі — коли саме

Служба зовнішньої розвідки України
літак
Російські вантажна авіакомпанія «Волга-Днепр» та «Аэрофлот» уклали угоду щодо передачі останній восьми літаків «Boeing». Ці повітряні судна будуть використані як донори запчастин для підтримання технічного стану та продовження експлуатації наявних в авіапарку перевізника літаків.

Головні тези:

  • Угода між «Волга-Днепр» та «Аэрофлот» щодо передачі літаків Boeing може призвести до скорочення цивільного авіапарку Росії удвічі.
  • Зниження доступу до іноземних літаків та запасних частин через міжнародні санкції призводить до змушеного стояння повітряних суден та купівлі запчастин через неофіційні канали.
  • Розукомплектування справних літаків та використання їх частин як донорів може покращити технічний стан експлуатованих літаків, але шляхом деградації авіапарку.

Російська цивільна авіація опинилася на межі знищення

За контрактом шість «Boeing 737-800BCF» і два «Boeing 747-400» передадуть у фінансовий лізинг дочірнім компаніям «Аэрофлоту» – авіакомпаніям «Победа» та «Россия».

Сума угоди становить приблизно 130 млн доларів США та буде профінансована з коштів Фонду національного добробуту РФ.

На початок 2022 року Росія мала в експлуатації приблизно 1500–1800 цивільних літаків західного виробництва. Сьогодні ця цифра зменшилась у рази.

Міжнародні санкції перекрили Росії доступ до іноземних літаків і запасних частин до них. Авіаперевізники РФ змушені ставити повітряні судна «на землю» або закуповувати запчастини «сірими» неофіційними схемами без гарантії якості та безпеки. Ще один варіант, що дає можливість «підлатати» техніку на короткий термін, це розукомплектування справних авіалайнерів.

Контракт між авіакомпаніями «Волга-Днепр» та «Аэрофлот» – це перший випадок на російському авіаційному ринку, коли пасажирська авіакомпанія отримує вантажні борти виключно з метою розбору на комплектувальні.

У середньостроковій перспективі це призведе до скорочення авіапарку, зростання вартості перевезень та подальшої деградації російської цивільної авіації. У разі збереження нинішніх умов до 2026 року авіапарк росії може скоротитися більш ніж удвічі.

