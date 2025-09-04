Технічна стагнація. Економіка Росії фактично зупинилася — що це означає

Економіка Росії фактично зупинилася у другому кварталі 2025 року

Про це заявив глава найбільшого банку РФ Сбербанку Герман Греф.

Другий квартал фактично можна розглядати як технічну стагнацію. Липень і серпень показують досить явні симптоми того, що ми наближаємося до нульових позначок, — сказав Греф на "Східному економічному форумі" у Владивостоці.

Він зазначив, що до цього призвели поєднання геополітичних чинників, коливання курсу рубля і падіння цін на сировинних ринках. У результаті ділова активність сповільнилася.

Греф наголосив, що головним фактором, що обмежує зростання, залишається ключова ставка ЦБ. Наразі вона становить 14%, і цього рівня недостатньо для стимулювання кредитування.

За його оцінкою, пожвавлення економіки можливе тільки при зниженні ставки нижче 12%. В іншому разі ризики рецесії, тобто падіння економки зростатимуть.

Греф підкреслив, що важливою є навіть не номінальна ставка, а реальна, яка в Росії зараз є однією з найвищих у світі.

Глава російського Ощадбанку також повідомив, що кредитний портфель може перейти до зростання лише в другому півріччі 2025 року. Для цього необхідне пом'якшення грошово-кредитної політики мінімум на 200 базисних пунктів.

За словами Грефа, російська економіка залишається під тиском безлічі факторів. Серед них — санкції, невизначеність на світових ринках і зростання витрат для бізнесу.

Він попередив, що без коригування фінансової політики економіка ризикує надовго застрягти в зоні стагнації.

Міжнародний валютний фонд очікує, що після двох років військового буму російська економіка повернеться до звичного стану стагнації та продовжить накопичувати відставання як від країн, що розвиваються, так і від розвинених країн.

За прогнозом МВФ за липень 2025 року, поточного року темпи зростання російського ВВП сповільняться до 0,9% і до 1,0% у 2026 році. У 2024 році зростання було на рівні з 4,1%.

Стагнація економіки — це ситуація, коли економічне зростання практично відсутнє або дуже слабке протягом тривалого часу. У цей період рівень виробництва, зайнятості та доходів не збільшується, економіка не розвивається.

Рецесія — це різкіше і помітніше падіння економічної активності, зазвичай вимірюване скороченням ВВП.