Одна з найбільших ракетно-космічних корпорацій РФ бореться з мільйонними боргами. А тим часом амбітний стартап SR Space офіційно визнаний банкрутом.

Російська космічна галузь наближається до банкрутства

Одна з найстаріших і найбільших компаній російської космічної галузі — ракетно-космічна корпорація "Енергія" опинилася на межі краху. Її керівник, Ігор Мальцев, відкрито заявив про "критичну ситуацію": мільйонні борги, втрата мотивації персоналу та реальна загроза закриття підприємства.

Паралельно приватний холдинг SR Space, який ще недавно обіцяв революцію у сфері легких ракет-носіїв і супутникових угруповань, офіційно визнаний банкрутом. Амбітні проєкти компанії не витримали фінансового тиску та санкцій.

Через міжнародні обмеження Росія практично втратила доступ до критичних західних технологій, а комерційні космічні пуски для іноземних замовників майже зупинилися. Фактично країна більше не здатна конкурувати з такими гігантами, як США та Китай.

В умовах війни космос для Кремля перетворився на другорядний напрямок. Основні ресурси спрямовані на армію та озброєння, а колись амбітний імідж Росії як "великої космічної держави" поступово руйнується. Галузь деградує: втрачаються кадри, технології та перспективи розвитку. Поширити

Очільник "Роскосмосу" Дмитро Баканов анонсував амбітний "національний космічний проєкт", що передбачає запуск понад 1000 супутників. Зокрема 886 — для інтернет-групування "Рассвет". Однак у реальності російська космічна галузь переживає глибоку кризу, і досягнення таких цілей виглядає малоймовірним.

Проєкт "Рассвет" передбачає створення низькоорбітальної супутникової мережі для забезпечення широкосмугового інтернету. Однак, зважаючи на поточний стан галузі, реалізація цього проєкту стикається з численними технічними та фінансовими труднощами.

У 2024 році Росія здійснила лише 17 космічних запусків — найнижчий показник за останні десятиліття. Це менше, ніж у 2023 році (19 запусків) і 2022 році (21 запуск).

Заплановані "Роскосмосом" 40 пусків на рік залишаються лише на папері. У той же час, США та Китай демонструють зовсім інші масштаби: 93 та 68 запусків відповідно.

А будівництво космодрому "Восточний" стало одним із найбільших корупційних скандалів за часів Рогозіна. За даними Генпрокуратури Росії, було порушено понад 140 кримінальних справ, а загальний розмір збитків оцінюється в понад 10 мільярдів рублів. Зокрема, виявлено факти розкрадання коштів під час будівництва об'єктів космодрому.