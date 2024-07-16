Крах російської економіки. Коли він станеться та що на це впливає

Економіст Віталій Шапран переконаний в тому, що саме Україна своїми чіткими та спланованими діями зможе максимально наблизити момент знищення російської економіки. Однак не варто розраховувати на швидкі результати.

Що відомо про стан російської економіки на тлі її війни проти України

Віталій Шапран звертає увагу на те, що темп зростання ВВП країни-агресорки з січня по травень 2024 року склав 5%, при річному прогнозі в 2,8%.

Інфляція в червні 2024 року досягла 8,6% в річному вимірі.

Обидва показники вказують на те, що економіка рф далека від катастрофи. В мене немає 100% довіри до цих цифр, втім оцінок з інших джерел не маємо. Очевидно, що і зростання ВВП є більшим за прогноз, та й інфляція — це не турецькі 71,6%. Віталій Шапран Український економіст

За словами експерта, станом на сьогодні російська економіка тримається на трьох китах:

видобуток енергетичної сировини (історичний тренд); обробна промисловість (пожвавлене державними витратами); будівництво (державні витрати плюс проєктні та іпотечні схеми фінансування)

Попри те, що в Україні звикли скаржитися на “недієвість” західних санкцій, вони все ж таки працюють та дають позитивний ефект, однак він не настільки потужний, як би хотілося.

Через санкції та корумповану систему управління російська економіка зараз знаходиться в значно гіршому стані ніж у 2019-2021 рр. Для початку кризи цілком буде достатньо такого собі “пострілу Аврори” — шоку, який змусить економічних агентів змінити лінію поведінки та викличе панічні настрої. Прикладом є реакція населення та бізнесу на бунт Пригожина. “Пострілом Аврори” для початку кризи може бути: обвальне падіння цін на нафту (варіант розпаду СРСР), смерть Путіна або початок відкритої війни між його оточенням, велика техногенна катастрофа і т.д, — пояснює Віталій Шапран. Поширити

Завдання України наразі — організувати російській економіці такий “постріл Аврори” якомога швидше.

Фото: facebook.com/shapranv

Як наблизити економіку РФ до краху

За словами експерта, є декілька шляхів. Для найкращого ефекту — не можна ігнорувати жодний з них.

Організація кризи в нафтовій галузі.

Що важливо розуміти, нафтова галузь залишається постачальником ресурсів, які підтримують профіцит фінансів і вмикають мультиплікативне пожвавлення економіки через обробну та будівельну галузь. Ліквідація лідерських позицій нафтової галузі в країні-агресорці має стосуватись не тільки цін, але й її спроможності здійснювати значні обсяги експорту.

Окремий удар може бути нанесений по тіньовому танкерному флоту. Росіяни активно відхрещуються від нього, але в його існуванні ви можете не сумніватись. На Віталій Шапран Український економіст

Обрізання резервів

Як зазначає економіст, замороження міжнародних резервів РФ та коштів частини російських державних компаній — це цікавий досвід для росіян, який прирівнює їх до Ірану.

Не можна також забувати про неофіційні резерви країни-агресорки.

Саме завдяки їм Кремль не тільки використовують накрадені кошти для інвестицій в економіку, але і для обходу санкцій.

Мені дуже шкода, але ні нам, ні нашим союзникам тут похвастатись немає чим. На мою думку, «опрацювання» активних заходів по неофіційним фондам РФ є зараз більш важливим ніж заходи по штучному згортанню нафтової галузі РФ, — наголошує експерт. Поширити

Відлучення від технічного прогресу

Ні для кого не секрет, що у країні-агресорці дуже мало виробляють власних продуктів, які розраховані на кінцеве споживання.

Тимчасове піднесення ВПК, машинобудування та інших складних галузей не гарантує їм технічного лідерства. Тим більше, що літаки з імпортозаміщеними деталями падають, кораблі тонуть, а якась частина продукції, яку вони називають російською, на 95% виробляється з контрабандних деталей. Віталій Шапран Український економіст

Як наголошує експерт, відлучення Росії від прогресу повинно лише набирати обертів, при чому краще, щоб це було саме в сегменті устаткування для виробництва, а також для промислового або комерційного транспорту і зв’язку.

Віталій Шапран переконаний у тому, що Україна та союзники мають непогані шанси досить оперативно загнати Росію у глухий економічний кут.

Особливо враховуючи той факт, що Путін почав кудись дуже-дуже поспішати.

Безглуздий візит Орбана в форматі Київ-Москва-Пекін, звірячі теракти в Києві та в інших містах України, орієнтовані на залякування українців, численні скарги російських експортерів на розрахунки з КНР, невдалий травневий візит Путіна до КНР і т.д. — забагато цих факторів, показують що Кремлю потрібна передишка, — зазначає економіст. Поширити

Україна та партнери обов’язково повинні скористатися тим, що ворог просто почав видихатися.