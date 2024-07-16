Крах російської економіки. Коли він станеться та що на це впливає

Економіст Віталій Шапран переконаний в тому, що саме Україна своїми чіткими та спланованими діями зможе максимально наблизити момент знищення російської економіки. Однак не варто розраховувати на швидкі результати.
Головні тези:
- Організація кризи в нафтовій галузі, ліквідація лідерських позицій та обрізання резервів РФ - це головні шляхи для наближення економічного краху РФ.
- Важливою стратегією наближення краху російської економіки є також її відлучення від технічного прогресу.
- Україна та її союзники мають можливість наблизити економічний крах Росії, використовуючи різноманітні стратегії та фактори внутрішньої та зовнішньої політики.
- Поточна ситуація в російській економіці свідчить про її вразливість.
Що відомо про стан російської економіки на тлі її війни проти України
Віталій Шапран звертає увагу на те, що темп зростання ВВП країни-агресорки з січня по травень 2024 року склав 5%, при річному прогнозі в 2,8%.
Інфляція в червні 2024 року досягла 8,6% в річному вимірі.
За словами експерта, станом на сьогодні російська економіка тримається на трьох китах:
видобуток енергетичної сировини (історичний тренд);
обробна промисловість (пожвавлене державними витратами);
будівництво (державні витрати плюс проєктні та іпотечні схеми фінансування)
Попри те, що в Україні звикли скаржитися на “недієвість” західних санкцій, вони все ж таки працюють та дають позитивний ефект, однак він не настільки потужний, як би хотілося.
Завдання України наразі — організувати російській економіці такий “постріл Аврори” якомога швидше.
Як наблизити економіку РФ до краху
За словами експерта, є декілька шляхів. Для найкращого ефекту — не можна ігнорувати жодний з них.
Організація кризи в нафтовій галузі.
Що важливо розуміти, нафтова галузь залишається постачальником ресурсів, які підтримують профіцит фінансів і вмикають мультиплікативне пожвавлення економіки через обробну та будівельну галузь. Ліквідація лідерських позицій нафтової галузі в країні-агресорці має стосуватись не тільки цін, але й її спроможності здійснювати значні обсяги експорту.
Обрізання резервів
Як зазначає економіст, замороження міжнародних резервів РФ та коштів частини російських державних компаній — це цікавий досвід для росіян, який прирівнює їх до Ірану.
Не можна також забувати про неофіційні резерви країни-агресорки.
Саме завдяки їм Кремль не тільки використовують накрадені кошти для інвестицій в економіку, але і для обходу санкцій.
Відлучення від технічного прогресу
Ні для кого не секрет, що у країні-агресорці дуже мало виробляють власних продуктів, які розраховані на кінцеве споживання.
Як наголошує експерт, відлучення Росії від прогресу повинно лише набирати обертів, при чому краще, щоб це було саме в сегменті устаткування для виробництва, а також для промислового або комерційного транспорту і зв’язку.
Віталій Шапран переконаний у тому, що Україна та союзники мають непогані шанси досить оперативно загнати Росію у глухий економічний кут.
Особливо враховуючи той факт, що Путін почав кудись дуже-дуже поспішати.
Україна та партнери обов’язково повинні скористатися тим, що ворог просто почав видихатися.
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