Крах российской экономики. Когда он произойдет и что на это влияет

Экономист Виталий Шапран убежден, что именно Украина своими четкими и спланированными действиями сможет максимально приблизить момент уничтожения российской экономики. Однако не стоит рассчитывать на быстрые результаты.
Главные тезисы
- Организация кризиса в нефтяной отрасли, ликвидация лидерских позиций и уменьшение резервов – ключевые пути для приближения экономического краха РФ.
- Украина и ее союзники могут оказать существенное влияние на российскую экономику, используя различные стратегии и факторы внутренней и внешней политики.
- Российская экономика уязвима и держится на трех китах: добыча энергетического сырья, обрабатывающая промышленность и строительство.
- Эксперт Виталий Шапран подчеркивает важность правильного выбора стратегий приближения российской экономики к краху, учитывая комплексный характер проблемы.
Что известно о состоянии российской экономики на фоне войны против Украины
Виталий Шапран обращает внимание на то, что темп роста ВВП страны-агрессорки с января по май 2024 составил 5%, при годовом прогнозе в 2,8%.
Инфляция в июне 2024 года достигла 8,6% в годовом исчислении.
По словам эксперта, по состоянию на сегодня российская экономика держится на трех китах:
добыча энергетического сырья (исторический тренд);
обрабатывающая промышленность (оживленная государственными расходами);
строительство (государственные расходы плюс проектные и ипотечные схемы финансирования).
Несмотря на то, что в Украине привыкли жаловаться на бесполезность западных санкций, они все же работают и дают положительный эффект, однако он не настолько мощный, как хотелось бы.
Задача Украины — организовать российской экономике такой "выстрел Авроры" как можно скорее.
Как приблизить экономику РФ к краху
По словам эксперта, есть несколько путей. Для лучшего эффекта — нельзя игнорировать ни один из них.
Организация кризиса в нефтяной отрасли
Что важно понимать, нефтяная отрасль остается поставщиком ресурсов, поддерживающих профицит финансов и включающих мультипликативное оживление экономики через обрабатывающую и строительную отрасль. Ликвидация лидерских позиций нефтяной отрасли в стране-агрессорке должна относиться не только к ценам, но и к ее способности осуществлять значительные объемы экспорта.
Уменьшение резервов
Как отмечает экономист, заморозка международных резервов РФ и средств части российских государственных компаний — это интересный опыт для россиян, приравнивающий их к Ирану.
Нельзя также забывать о неофициальных резервах страны-агрессорки.
Именно благодаря им Кремль не только используют украденные средства для инвестиций в экономику, но и для обхода санкций.
Отлучение от технического прогресса
Ни для кого не секрет, что в стране-агрессорке очень мало производят собственные продукты, которые рассчитаны на конечное потребление.
Как отмечает эксперт, отлучение России от прогресса должно лишь набирать обороты, причем лучше, чтобы это было именно в сегменте оборудования для производства, а также для промышленного или коммерческого транспорта и связи.
Виталий Шапран убежден в том, что у Украины и союзников есть неплохие шансы достаточно оперативно загнать Россию в экономический тупик.
Особенно учитывая тот факт, что Путин начал куда-то очень торопиться.
Украина и партнеры обязательно должны воспользоваться тем, что враг просто начал выдыхаться.
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