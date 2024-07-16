Крах российской экономики. Когда он произойдет и что на это влияет

Экономист Виталий Шапран убежден, что именно Украина своими четкими и спланированными действиями сможет максимально приблизить момент уничтожения российской экономики. Однако не стоит рассчитывать на быстрые результаты.

Что известно о состоянии российской экономики на фоне войны против Украины

Виталий Шапран обращает внимание на то, что темп роста ВВП страны-агрессорки с января по май 2024 составил 5%, при годовом прогнозе в 2,8%.

Инфляция в июне 2024 года достигла 8,6% в годовом исчислении.

Оба показателя указывают на то, что экономика России далека от катастрофы. У меня нет 100% доверия к этим цифрам, впрочем, оценок из других источников тоже нет. Очевидно, что и рост ВВП больше прогноза, да и инфляция — это не турецкие 71,6%. Виталий Шапран Украинский экономист

По словам эксперта, по состоянию на сегодня российская экономика держится на трех китах:

добыча энергетического сырья (исторический тренд); обрабатывающая промышленность (оживленная государственными расходами); строительство (государственные расходы плюс проектные и ипотечные схемы финансирования).

Несмотря на то, что в Украине привыкли жаловаться на бесполезность западных санкций, они все же работают и дают положительный эффект, однако он не настолько мощный, как хотелось бы.

Из-за санкций и коррумпированной системы управления российская экономика сейчас находится в гораздо худшем состоянии, чем в 2019-2021 гг. Для начала кризиса вполне будет достаточно эдакого “выстрела Авроры” — шока, который заставит экономических агентов изменить линию поведения и вызовет панические настроения. Примером является реакция населения и бизнеса на бунт Пригожина. "Выстрелом Авроры" для начала кризиса может быть: обвальное падение цен на нефть (вариант распада СССР), смерть Путина или начало открытой войны между его окружением, большая техногенная катастрофа и т.д., — объясняет Виталий Шапран. Поделиться

Задача Украины — организовать российской экономике такой "выстрел Авроры" как можно скорее.

Фото: facebook.com/shapranv

Как приблизить экономику РФ к краху

По словам эксперта, есть несколько путей. Для лучшего эффекта — нельзя игнорировать ни один из них.

Организация кризиса в нефтяной отрасли

Что важно понимать, нефтяная отрасль остается поставщиком ресурсов, поддерживающих профицит финансов и включающих мультипликативное оживление экономики через обрабатывающую и строительную отрасль. Ликвидация лидерских позиций нефтяной отрасли в стране-агрессорке должна относиться не только к ценам, но и к ее способности осуществлять значительные объемы экспорта.

Отдельный удар может быть нанесен по теневому танкерному флоту. Россияне активно открещиваются от него, но в его существовании вы можете не сомневаться. Виталий Шапран Украинский экономист

Уменьшение резервов

Как отмечает экономист, заморозка международных резервов РФ и средств части российских государственных компаний — это интересный опыт для россиян, приравнивающий их к Ирану.

Нельзя также забывать о неофициальных резервах страны-агрессорки.

Именно благодаря им Кремль не только используют украденные средства для инвестиций в экономику, но и для обхода санкций.

Мне очень жаль, но ни нам, ни нашим союзникам здесь похвастаться нечем. По моему мнению, «проработка» активных мер по неофициальным фондам РФ сейчас более важна, чем меры по искусственному сворачиванию нефтяной отрасли РФ, — отмечает эксперт. Поделиться

Отлучение от технического прогресса

Ни для кого не секрет, что в стране-агрессорке очень мало производят собственные продукты, которые рассчитаны на конечное потребление.

Временный подъем ВПК, машиностроения и других сложных отраслей не гарантирует им техническое лидерство. Тем более что самолеты с импортозамещенными деталями падают, корабли тонут, а какая-то часть продукции, которую они называют российской, на 95% производится из контрабандных деталей. Виталий Шапран Украинский экономист

Как отмечает эксперт, отлучение России от прогресса должно лишь набирать обороты, причем лучше, чтобы это было именно в сегменте оборудования для производства, а также для промышленного или коммерческого транспорта и связи.

Виталий Шапран убежден в том, что у Украины и союзников есть неплохие шансы достаточно оперативно загнать Россию в экономический тупик.

Особенно учитывая тот факт, что Путин начал куда-то очень торопиться.

Бессмысленный визит Орбана в формате Киев-Москва-Пекин, теракты в Киеве и других городах Украины, ориентированные на запугивание украинцев, многочисленные жалобы российских экспортеров на расчеты из КНР, неудачный майский визит Путина в КНР и т.д. — много этих факторов, показывают, что Кремлю нужна передышка, — отмечает экономист. Поделиться

Украина и партнеры обязательно должны воспользоваться тем, что враг просто начал выдыхаться.