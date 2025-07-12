У Російській Федерації значно сповільнилися темпи зростання валового внутрішнього продукту. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.

Темпи зростання ВВП Росії значно сповільнилися

На тлі падіння доходів від нафти та газу у першому півріччі 2025 року реальні надходження від ПДВ у Росії скоротилися на 2,1%, попри їх номінальне зростання на 7,3%. Тож зібрані 6,999 трлн рублів ($897 млрд) не покривають рівень інфляції (9,4%).

Згідно з даними Міністерства фінансів РФ, до кінця року уряд має зібрати 15,456 трлн руб податку на додану вартість (1,97 трлн дол), однак у першій половині року виконано лише 45% цього плану.

Крім того, російський держбюджет також не виконує план збору інших доходів, що свідчить про глибокі проблеми російської економіки.

Така динаміка, пояснили у ЦПД, є непрямим сигналом щодо зниження економічної активності в країні.

Згідно з даними "Росстату", темпи зростання ВВП Росії значно сповільнилися — до 1,2% порівняно з 4,1% у 2024 році. Поширити

Зростання промисловості також зменшилося у 2,5 раза — до 1,8%. Роздрібний товарообіг скоротився вчетверо.

У ЦПД раніше повідомляли про зниження державної підтримки у РФ малого та середнього бізнесу на 43% у першому кварталі 2025 року — з 127,8 до 72,3 млрд рублів. Також уряд скоротив програми пільгового кредитування, що значно ускладнило доступ до фінансування для бізнесу.

У ЦПД наголосили, що Кремль попри системні проблеми у фінансово-економічній сфері і погіршення соціальної ситуації не змінює пріоритети, продовжуючи війну.