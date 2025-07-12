В русской Федерации существенно замедлились темпы роста валового внутреннего продукта. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.
Главные тезисы
- Темпы роста ВВП России значительно замедлились из-за падения доходов от нефти и газа.
- Уровень сбора налогов не достигает плановых показателей, что свидетельствует о серьезных проблемах в экономике.
- Сокращение промышленности и розничного товарооборота ставят под угрозу экономическую активность в стране.
Темпы роста ВВП России значительно замедлились
На фоне падения доходов от нефти и газа в первом полугодии 2025 года реальные поступления от НДС в России сократились на 2,1%, несмотря на номинальный рост на 7,3%. Так что собранные 6,999 трлн рублей ($897 млрд) не покрывают уровень инфляции (9,4%).
Согласно данным Министерства финансов РФ, до конца года правительство должно собрать 15,456 трлн руб. налога на добавленную стоимость (1,97 трлн долл.), однако в первой половине года выполнено лишь 45% этого плана.
Кроме того, российский госбюджет также не выполняет план сбора других доходов, свидетельствующий о глубоких проблемах российской экономики.
Такая динамика, пояснили в ЦПИ, является косвенным сигналом по снижению экономической активности в стране.
Рост промышленности также уменьшился в 2,5 раза — до 1,8%. Розничный товарооборот сократился в четыре раза.
В ЦПИ ранее сообщали о снижении государственной поддержки в РФ малого и среднего бизнеса на 43% в первом квартале 2025 года — со 127,8 до 72,3 млрд рублей. Также правительство сократило программы льготного кредитования, что значительно усложнило доступ к финансированию для бизнеса.
В ЦПИ отметили, что Кремль, несмотря на системные проблемы в финансово-экономической сфере и ухудшение социальной ситуации, не меняет приоритеты, продолжая войну.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-