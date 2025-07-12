Еще шаг к краху экономики. Темпы роста ВВП России замедлились
Категория
Экономика
Дата публикации

Еще шаг к краху экономики. Темпы роста ВВП России замедлились

ЦПД
крах
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В русской Федерации существенно замедлились темпы роста валового внутреннего продукта. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Главные тезисы

  • Темпы роста ВВП России значительно замедлились из-за падения доходов от нефти и газа.
  • Уровень сбора налогов не достигает плановых показателей, что свидетельствует о серьезных проблемах в экономике.
  • Сокращение промышленности и розничного товарооборота ставят под угрозу экономическую активность в стране.

Темпы роста ВВП России значительно замедлились

На фоне падения доходов от нефти и газа в первом полугодии 2025 года реальные поступления от НДС в России сократились на 2,1%, несмотря на номинальный рост на 7,3%. Так что собранные 6,999 трлн рублей ($897 млрд) не покрывают уровень инфляции (9,4%).

Согласно данным Министерства финансов РФ, до конца года правительство должно собрать 15,456 трлн руб. налога на добавленную стоимость (1,97 трлн долл.), однако в первой половине года выполнено лишь 45% этого плана.

Кроме того, российский госбюджет также не выполняет план сбора других доходов, свидетельствующий о глубоких проблемах российской экономики.

Такая динамика, пояснили в ЦПИ, является косвенным сигналом по снижению экономической активности в стране.

Согласно данным "Росстата", темпы роста ВВП России значительно замедлились — до 1,2% по сравнению с 4,1% в 2024 году.

Рост промышленности также уменьшился в 2,5 раза — до 1,8%. Розничный товарооборот сократился в четыре раза.

В ЦПИ ранее сообщали о снижении государственной поддержки в РФ малого и среднего бизнеса на 43% в первом квартале 2025 года — со 127,8 до 72,3 млрд рублей. Также правительство сократило программы льготного кредитования, что значительно усложнило доступ к финансированию для бизнеса.

В ЦПИ отметили, что Кремль, несмотря на системные проблемы в финансово-экономической сфере и ухудшение социальной ситуации, не меняет приоритеты, продолжая войну.

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