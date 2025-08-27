Крах российской космической отрасли — две корпорации оказались на грани банкротства
Крах российской космической отрасли — две корпорации оказались на грани банкротства

ЦПД
ракета
Read in English
Читати українською

Одна из самых крупных ракетно-космических корпораций РФ борется с миллионными долгами. А между тем амбициозный стартап SR Space официально признан банкротом.

Главные тезисы

  • Ракетно-космическая корпорация "Энергия" РФ оказалась на грани краха.
  • Частный холдинг SR Space, еще недавно обещавший революцию в сфере легких ракет-носителей и спутниковых группировок, официально признан банкротом.
  • В условиях войны против Украины космос для Кремля превратился во второстепенное направление.

Российская космическая отрасль приближается к банкротству

Одна из старейших и крупнейших компаний российской космической отрасли — ракетно-космическая корпорация "Энергия" оказалась на грани краха. Ее руководитель, Игорь Мальцев, открыто заявил о "критической ситуации": миллионных долгах, потере мотивации персонала и реальной угрозе закрытия предприятия.

Параллельно частный холдинг SR Space, еще недавно обещавший революцию в сфере легких ракет-носителей и спутниковых группировок, официально признан банкротом. Амбициозные проекты компании не выдержали финансового давления и санкций.

Из-за международных ограничений Россия практически потеряла доступ к критическим западным технологиям, а коммерческие космические пуски для иностранных заказчиков почти остановились. Фактически, страна больше не способна конкурировать с такими гигантами, как США и Китай.

В условиях войны космос для Кремля превратился во второстепенное направление. Основные ресурсы направлены на армию и вооружение, а когда-то амбициозный имидж России как "великого космического государства" постепенно разрушается. Отрасль деградирует: теряются кадры, технологии и перспективы развития.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов анонсировал амбициозный "национальный космический проект", предусматривающий запуск более 1000 спутников. В частности, 886 — для интернет-группировки "Рассвет". Однако в реальности российская космическая отрасль переживает глубокий кризис и достижение таких целей выглядит маловероятным.

Проект "Рассвет" предполагает создание низкоорбитальной спутниковой сети для обеспечения широкополосного Интернета. Однако, учитывая текущее состояние отрасли, реализация этого проекта сталкивается с многочисленными техническими и финансовыми трудностями.

В 2024 году Россия совершила лишь 17 космических запусков — самый низкий показатель за последние десятилетия. Это меньше, чем в 2023 году (19 запусков) и в 2022 году (21 запуск).

Запланированные Роскосмосом 40 пусков в год остаются только на бумаге. В то же время США и Китай демонстрируют совсем другие масштабы: 93 и 68 запусков соответственно.

А строительство космодрома "Восточный" стало одним из самых больших коррупционных скандалов во времена Рогозина. По данным Генпрокуратуры России, было возбуждено более 140 уголовных дел, а общий размер ущерба оценивается более чем в 10 миллиардов рублей. В частности, выявлены факты хищения средств при строительстве объектов космодрома.

