Техническая стагнация. Экономика России фактически остановилась — что это значит

Экономика России во втором квартале 2025 фактически остановилась. Наблюдается состояние "технической стагнации".
Главные тезисы
- Техническая стагнация в экономике России характеризуется низкими темпами роста, вызванными геополитическими факторами, колебаниями курса рубля и падением цен на сырьевые рынки.
- Высокая ключевая ставка Центробанка России удерживает экономику от активного развития, требуется снижение ставки для стимулирования кредитования и оживления деловой активности.
Экономика России фактически остановилась во втором квартале 2025 года
Об этом заявил глава крупнейшего банка РФ Сбербанка Герман Греф.
Он отметил, что к этому привели сочетание геополитических факторов, колебания курса рубля и падение цен на сырьевые рынки. В результате деловая активность замедлилась.
Греф подчеркнул, что главным фактором, ограничивающим рост, остается ключевая ставка ЦБ. Сейчас она составляет 14% и этого уровня недостаточно для стимулирования кредитования.
По его оценке, оживление экономики возможно только при понижении ставки ниже 12%. В противном случае риски рецессии, то есть падение экономики будут расти.
Греф подчеркнул, что важна даже не номинальная ставка, а реальная, которая в России сейчас является одной из самых высоких в мире.
Глава российского Сбербанка также сообщил, что кредитный портфель может перейти к росту только во втором полугодии 2025 года. Для этого нужно смягчение денежно-кредитной политики минимум на 200 базисных пунктов.
Он предупредил, что без коррекции финансовой политики экономика рискует надолго застрять в зоне стагнации.
Международный валютный фонд ожидает, что после двух лет военного бума российская экономика вернется в привычное состояние стагнации и продолжит накапливать отставание как от развивающихся, так и от развитых стран.
По прогнозу МВФ за июль 2025 года, в текущем году темпы роста российского ВВП замедлятся до 0,9% и до 1,0% в 2026 году. В 2024 году рост был на уровне 4,1%.
Стагнация экономики — это ситуация, когда экономический рост практически отсутствует или очень слаб в течение длительного времени. В этот период уровень производства, занятости и доходов не возрастает, экономика не развивается.
Рецессия — это более резкое и заметное падение экономической активности, обычно измеряемое сокращением ВВП.
