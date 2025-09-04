Техническая стагнация. Экономика России фактически остановилась — что это значит
Техническая стагнация. Экономика России фактически остановилась — что это значит

Источник:  online.ua

Экономика России во втором квартале 2025 фактически остановилась. Наблюдается состояние "технической стагнации".

Главные тезисы

  • Техническая стагнация в экономике России характеризуется низкими темпами роста, вызванными геополитическими факторами, колебаниями курса рубля и падением цен на сырьевые рынки.
  • Высокая ключевая ставка Центробанка России удерживает экономику от активного развития, требуется снижение ставки для стимулирования кредитования и оживления деловой активности.

Экономика России фактически остановилась во втором квартале 2025 года

Об этом заявил глава крупнейшего банка РФ Сбербанка Герман Греф.

Второй квартал фактически можно рассматривать как техническую стагнацию. Июль и август показывают достаточно явные симптомы того, что мы приближаемся к нулям, — сказал Греф на "Восточном экономическом форуме" во Владивостоке.

Он отметил, что к этому привели сочетание геополитических факторов, колебания курса рубля и падение цен на сырьевые рынки. В результате деловая активность замедлилась.

Греф подчеркнул, что главным фактором, ограничивающим рост, остается ключевая ставка ЦБ. Сейчас она составляет 14% и этого уровня недостаточно для стимулирования кредитования.

По его оценке, оживление экономики возможно только при понижении ставки ниже 12%. В противном случае риски рецессии, то есть падение экономики будут расти.

Греф подчеркнул, что важна даже не номинальная ставка, а реальная, которая в России сейчас является одной из самых высоких в мире.

Глава российского Сбербанка также сообщил, что кредитный портфель может перейти к росту только во втором полугодии 2025 года. Для этого нужно смягчение денежно-кредитной политики минимум на 200 базисных пунктов.

По словам Грефа, российская экономика остается под давлением множества факторов. Среди них санкции, неопределенность на мировых рынках и рост расходов для бизнеса.

Он предупредил, что без коррекции финансовой политики экономика рискует надолго застрять в зоне стагнации.

Международный валютный фонд ожидает, что после двух лет военного бума российская экономика вернется в привычное состояние стагнации и продолжит накапливать отставание как от развивающихся, так и от развитых стран.

По прогнозу МВФ за июль 2025 года, в текущем году темпы роста российского ВВП замедлятся до 0,9% и до 1,0% в 2026 году. В 2024 году рост был на уровне 4,1%.

Стагнация экономики — это ситуация, когда экономический рост практически отсутствует или очень слаб в течение длительного времени. В этот период уровень производства, занятости и доходов не возрастает, экономика не развивается.

Рецессия — это более резкое и заметное падение экономической активности, обычно измеряемое сокращением ВВП.

