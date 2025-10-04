Российские грузовая авиакомпания "Волга-Днепр" и "Аэрофлот" заключили соглашение о передаче последних восьми самолетов "Boeing". Эти воздушные суда будут использованы в качестве доноров запчастей для поддержания технического состояния и продолжения эксплуатации имеющихся в авиапарке перевозчика самолетов.
Главные тезисы
- Соглашение о передаче самолетов Boeing от «Волга-Днепр» к «Аэрофлоту» может сократить авиапарк России вдвое.
- Международные санкции усложняют доступ к запчастям и самолетам, вынуждая авиаперевозчиков искать альтернативные и неофициальные пути.
- Деградация авиапарка может быть временным способом поддержания технического состояния самолетов, но в долгосрочной перспективе приведет к ухудшению ситуации в российской гражданской авиации.
Российская гражданская авиация оказалась на грани уничтожения
По контракту шесть Boeing 737-800BCF и два Boeing 747-400 передадут в финансовый лизинг дочерним компаниям «Аэрофлота» — авиакомпаниям «Победа» и «Россия».
Сумма сделки составляет примерно 130 млн. долларов США и будет профинансирована из средств Фонда национального благосостояния РФ.
К началу 2022 года Россия имела в эксплуатации около 1500–1800 гражданских самолетов западного производства. Сегодня эта цифра снизилась в разы.
Контракт между авиакомпаниями "Волга-Днепр" и "Аэрофлот" — это первый случай на российском авиационном рынке, когда пассажирская авиакомпания получает грузовые борта исключительно с целью разбора на комплектующие.
В среднесрочной перспективе это приведет к сокращению авиапарка, росту стоимости перевозок и дальнейшей деградации российской гражданской авиации. В случае сохранения нынешних условий до 2026 года авиапарк россии может сократиться более чем вдвое.
