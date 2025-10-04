Гражданский авиапарк России сократится вдвое — когда именно

Российские грузовая авиакомпания "Волга-Днепр" и "Аэрофлот" заключили соглашение о передаче последних восьми самолетов "Boeing". Эти воздушные суда будут использованы в качестве доноров запчастей для поддержания технического состояния и продолжения эксплуатации имеющихся в авиапарке перевозчика самолетов.

Российская гражданская авиация оказалась на грани уничтожения

По контракту шесть Boeing 737-800BCF и два Boeing 747-400 передадут в финансовый лизинг дочерним компаниям «Аэрофлота» — авиакомпаниям «Победа» и «Россия».

Сумма сделки составляет примерно 130 млн. долларов США и будет профинансирована из средств Фонда национального благосостояния РФ.

К началу 2022 года Россия имела в эксплуатации около 1500–1800 гражданских самолетов западного производства. Сегодня эта цифра снизилась в разы.

Международные санкции перекрыли России доступ к иностранным самолетам и запасным частям к ним. Авиаперевозчики РФ вынуждены ставить воздушные суда "на землю" или закупать запчасти "серыми" неофициальными схемами без гарантии качества и безопасности. Еще один вариант, дающий возможность «подлатать» технику на короткий срок, это разукомплектование исправных авиалайнеров. Поделиться

Контракт между авиакомпаниями "Волга-Днепр" и "Аэрофлот" — это первый случай на российском авиационном рынке, когда пассажирская авиакомпания получает грузовые борта исключительно с целью разбора на комплектующие.