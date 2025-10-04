Греция планирует передать Украине 60 гаубиц и более 200 тыс боеприпасов

Греческое правительство планирует передать Украине значительный объем военной техники и боеприпасов, признанных устаревшими для собственных вооруженных сил.

Украина получит от Греции 60 самоходных гаубиц M110A2

Речь идет о 60 самоходных гаубицах M110A2 калибра 203 мм, около 150 тысяч снарядов к ним и тысячах ракет калибра 70 мм и 127 мм типа ZUNI.

Передача будет проходить через Чехию на основе межгосударственного соглашения.

Согласно решению Совета начальников генеральных штабов страны, вышеупомянутое вооружение классифицировано как "неоперативно необходимое", поскольку не отвечает современным требованиям вооруженных сил Греции.

Военное имущество происходит из запасов греческой армии и военно-воздушных сил и будет передано в состоянии "как есть". Правительство рассчитывает получить от сделки около 199,4 млн. евро, которые планируется направить на новые вооружения. Поделиться

В перечне переданного вооружения:

60 гаубиц M110A2 (31,2 млн евро);

50 тыс. снарядов M106 (41,5 млн. евро);

40 тыс. снарядов M650 HERA (60 млн. евро);

30 тыс. кассетных боеприпасов M404 ICM (33 млн. евро);

30 тыс. кассетных боеприпасов M509A1 DPICM (33,6 млн. евро).

Каждый снаряд M509A1 содержит 180 суббоеприпасов против бронетехники и живой силы. Хотя международная Конвенция по кассетным боеприпасам запрещает их использование, Греция не является ее участником.

Окончательное решение по передаче должен быть принят правительственным советом национальной безопасности под председательством премьер-министра.

M110A2 — это американская 203-мм самоходная гаубица, представляющая собой модернизированную версию базовой модели M110, принятой на вооружение в 1960-х годах.

Модификация А2 получила более длинный ствол, что значительно повысило ее дальнобойность: она способна вести огонь обычными снарядами на расстояние до 24 км, а активно-реактивными снарядами (HERA) — до 29-30 км.

Основное преимущество этой САУ заключается в чрезвычайно большой мощности ее 203-мм боеприпасов (вес снаряда до 90,7 кг), что обеспечивает значительные разрушения, хотя ее скорострельность (до 1 выстрела в минуту) относительно низкая.