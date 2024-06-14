Греция может сорвать передачу Украине истребителей Mirage 2000

Передача Mirage 2000 для ВСУ может затянуться на длительное время

После заявления Макрона о решении передать Украине самолеты типа Mirage 2000-5 сразу встал вопрос о необходимости образования условной "коалиции Мираж 2000", поскольку сама Франция не располагает достаточным количеством этих самолетов, которое можно было бы одновременно передать для укрепления ВСУ.

Одним из наиболее вероятных "кандидатов" на участие в этой коалиции выглядела Греция, весной этого года заявлявшая о намерении продать свои "избыточные" Mirage 2000 в рамках планов по унификации авиапарка своих ВВС.

Однако страна довольно странным образом скорректировала свою позицию так, что это может в целом изменить перспективы передачи самолетов типа Mirage 2000 для ВСУ в рамках инициативы Макрона.

Если подробнее, то премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис очертил позицию Афин по Mirage 2000 для нашей страны так - мол, "мы уже помогали Украине, передавая излишек своего вооружения; однако когда речь идет о самолетах, то это совсем другая лига, и мы не там".

Формулировка выглядит настолько размытой, что на этом вообще выглядит неясной — Греция категорически говорит "нет" в вопросе передачи самолетов для ВСУ, так ли обтекательно формулирует позицию для торгов с Францией по теме "коалиции Mirage 2000".

Если исходить из первого, более пессимистичного варианта, то так получается, что Греция сама себя со старта оставляет возможности выгодно избавиться от "избыточных" самолетов, которые в теории должны постепенно замещаться Rafale, заказанными во Франции.

Не говоря уже о том, что категорическое "нет" от Афин по Mirage 2000 для Украины может означать определенное расстройство отношений с Парижем.

Если же исходить из второго, более умеренного варианта, то здесь можно построить такую гипотезу — возможно, Мицотакис так торгуется за Рафали или другое вооружение для вооруженных сил Греции.

Но, независимо от реальных мотивов заявления премьер-министра Греции, для нас это все равно означает не слишком благоприятные перспективы. А именно, что и поставка Mirage 2000 для ВСУ может растянуться на неопределенный период, как это уже получилось в истории с F-16.

Предоставление Украине французских истребителей Mirage 2000. На что рассчитывать

Во французских Военно-воздушных силах есть 26 таких самолетов, и, чтобы сохранить хотя бы эскадрон (20 бортов), они могут отдать только шесть "Миражей", пишет издание La Tribune.

По сведениям журналистов, такого количества бортов слишком мало, чтобы реально помочь Украине.

Журналисты отметили, что самолеты Mirage 2000-5 французские ВВС получили на вооружение в апреле 1998 года.

Французы используют эти борта в основном для выполнения миссий противовоздушной обороны и воздушного контроля.