Истребители Mirage 2000 для Украины. Французский министр Лекорню обнародовал подробности

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что переданные Украине истребители будут "полностью готовы к эксплуатации".

Франция предоставляет Украине истребители Mirage 2000: что известно

Президент Франции Эммануэль Макрон 6 июня объявил о том, что Франция передаст Украине истребители Mirage 2000-5.

Со своей стороны, министр обороны страны Себастьян Лекорню раскрыл некоторые детали будущего соглашения, сообщает Le Monde.

Лекорню заверил, что переданные Украине истребители будут "полностью готовы к эксплуатации" и что их передача не повредит "оборонному стандарту" французской армии, использующей эти истребители, в частности, для натовских миссий. Поделиться

При этом в Париже отказались назвать точное количество истребителей, которые будут переданы Киеву.

Мы не называем сейчас никаких цифр, очевидно, из соображений секретности, конфиденциальности, по крайней мере, по отношению к России.

Кроме того, сообщалось, что обучение украинских пилотов управлению этими истребителями потребует многомесячных тренировок, которые, по словам Макрона, состоятся во Франции. При этом Лекорню заверил, что будет сделано все возможное, чтобы поскорее начать обучение.

Самое срочное для меня этим летом — и я буду обсуждать это с министром обороны Украины — это очень быстро начать обучение пилотов и механиков. Поделиться

Также отмечается, что обучение во Франции уже началось, но на двухместных самолетах Alpha Jets.

Mirage 2000 для Украины

6 июня Макрон объявил, что Франция передаст Украину истребители Mirage 2000 и проведет подготовку украинских пилотов для управления воздушными судами. Эти самолеты оптимизированы для боя в воздухе.

Если бы Mirage-2000 были доступны Украине сегодня, Силы обороны могли бы совершать вылеты против истребителей-бомбардировщиков российских ВВС типа "Сухой", регулярно бомбардирующих украинские войска и гражданское население тысячами управляемых авиабомб. Поделиться

В то же время ряд французских политиков не поддерживают политику президента Франции Эмманюэля Макрона по поводу войны в Украине и критикуют отправку самолетов Mirage Силам обороны, считая, что президент республики ведет "опасную игру".