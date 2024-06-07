Истребители Mirage 2000 для Украины. Французский министр Лекорню обнародовал подробности
Категория
Мир
Дата публикации

Истребители Mirage 2000 для Украины. Французский министр Лекорню обнародовал подробности

Mirage 2000
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Источник:  Le Monde

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что переданные Украине истребители будут "полностью готовы к эксплуатации".

Главные тезисы

  • Истребители Mirage 2000 предоставлены Украине Францией для повышения обороноспособности страны
  • Французский министр обороны Лекорню утверждает, что переданные истребители будут полностью готовы к эксплуатации
  • Обучение украинских пилотов управлению Mirage 2000 требует многомесячных тренировок во Франции
  • Истребители могут использоваться для отражения нападений от российских самолетов, укрепляя оборонные возможности Украины
  • Некоторые французские политики рассматривают передачу истребителей Украине как рискованную, несмотря на поддержку президента Макрона

Франция предоставляет Украине истребители Mirage 2000: что известно

Президент Франции Эммануэль Макрон 6 июня объявил о том, что Франция передаст Украине истребители Mirage 2000-5.

Со своей стороны, министр обороны страны Себастьян Лекорню раскрыл некоторые детали будущего соглашения, сообщает Le Monde.

Лекорню заверил, что переданные Украине истребители будут "полностью готовы к эксплуатации" и что их передача не повредит "оборонному стандарту" французской армии, использующей эти истребители, в частности, для натовских миссий.

При этом в Париже отказались назвать точное количество истребителей, которые будут переданы Киеву.

Мы не называем сейчас никаких цифр, очевидно, из соображений секретности, конфиденциальности, по крайней мере, по отношению к России.

Кроме того, сообщалось, что обучение украинских пилотов управлению этими истребителями потребует многомесячных тренировок, которые, по словам Макрона, состоятся во Франции. При этом Лекорню заверил, что будет сделано все возможное, чтобы поскорее начать обучение.

Самое срочное для меня этим летом — и я буду обсуждать это с министром обороны Украины — это очень быстро начать обучение пилотов и механиков.

Также отмечается, что обучение во Франции уже началось, но на двухместных самолетах Alpha Jets.

Mirage 2000 для Украины

6 июня Макрон объявил, что Франция передаст Украину истребители Mirage 2000 и проведет подготовку украинских пилотов для управления воздушными судами. Эти самолеты оптимизированы для боя в воздухе.

Если бы Mirage-2000 были доступны Украине сегодня, Силы обороны могли бы совершать вылеты против истребителей-бомбардировщиков российских ВВС типа "Сухой", регулярно бомбардирующих украинские войска и гражданское население тысячами управляемых авиабомб.

В то же время ряд французских политиков не поддерживают политику президента Франции Эмманюэля Макрона по поводу войны в Украине и критикуют отправку самолетов Mirage Силам обороны, считая, что президент республики ведет "опасную игру".

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