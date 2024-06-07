Истребители Mirage 2000 для Украины. Французский министр Лекорню обнародовал подробности

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что переданные Украине истребители будут "полностью готовы к эксплуатации".
Главные тезисы
- Истребители Mirage 2000 предоставлены Украине Францией для повышения обороноспособности страны
- Французский министр обороны Лекорню утверждает, что переданные истребители будут полностью готовы к эксплуатации
- Обучение украинских пилотов управлению Mirage 2000 требует многомесячных тренировок во Франции
- Истребители могут использоваться для отражения нападений от российских самолетов, укрепляя оборонные возможности Украины
- Некоторые французские политики рассматривают передачу истребителей Украине как рискованную, несмотря на поддержку президента Макрона
Франция предоставляет Украине истребители Mirage 2000: что известно
Президент Франции Эммануэль Макрон 6 июня объявил о том, что Франция передаст Украине истребители Mirage 2000-5.
Со своей стороны, министр обороны страны Себастьян Лекорню раскрыл некоторые детали будущего соглашения, сообщает Le Monde.
При этом в Париже отказались назвать точное количество истребителей, которые будут переданы Киеву.
Мы не называем сейчас никаких цифр, очевидно, из соображений секретности, конфиденциальности, по крайней мере, по отношению к России.
Кроме того, сообщалось, что обучение украинских пилотов управлению этими истребителями потребует многомесячных тренировок, которые, по словам Макрона, состоятся во Франции. При этом Лекорню заверил, что будет сделано все возможное, чтобы поскорее начать обучение.
Также отмечается, что обучение во Франции уже началось, но на двухместных самолетах Alpha Jets.
Mirage 2000 для Украины
6 июня Макрон объявил, что Франция передаст Украину истребители Mirage 2000 и проведет подготовку украинских пилотов для управления воздушными судами. Эти самолеты оптимизированы для боя в воздухе.
В то же время ряд французских политиков не поддерживают политику президента Франции Эмманюэля Макрона по поводу войны в Украине и критикуют отправку самолетов Mirage Силам обороны, считая, что президент республики ведет "опасную игру".
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