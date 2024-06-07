Винищувачі Mirage 2000 для України. Французький міністр Лекорню оприлюднив подробиці
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Винищувачі Mirage 2000 для України. Французький міністр Лекорню оприлюднив подробиці

Літак
Джерело:  Le Monde

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що передані Україні винищувачі будуть "повністю готові до експлуатації".

Головні тези:

  • Франція передає Україні винищувачі Mirage 2000 для підвищення обороноздатності країни.
  • Навчання українських пілотів управлінню Mirage 2000 вимагатиме багатомісячних тренувань у Франції.
  • Mirage 2000 можуть використовуватися для відбиття нападів від російських літаків, зміцнюючи оборонні можливості України.
  • Попри підтримку Макрона, окремі французькі політики вважають передачу винищувачів Україні ризикованою.
  • Передача винищувачів Mirage може відіграти важливу роль у контролі повітряного простору України у часи конфлікту.

Франція надає Україні винищувачі Mirage 2000: що відомо

Президент Франції Еммануель Макрон 6 червня оголосив про те, що Франція передасть Україні винищувачі Mirage 2000-5.

Зі свого боку міністр оборони країни Себастьян Лекорню розкрив деякі деталі майбутньої угоди, повідомляє Le Monde.

Так, Лекорню запевнив, що передані Україні винищувачі будуть "повністю готові до експлуатації" і що їхня передача не зашкодить "оборонному стандарту" французької армії, яка використовує ці винищувачі, зокрема, для натовських місій.

При цьому в Парижі відмовилися назвати точну кількість винищувачів, які будуть передані Києву.

Ми не називаємо зараз жодних цифр, вочевидь, з міркувань секретності, конфіденційності, в усякому разі, стосовно Росії.

Крім того, повідомлялося, що навчання українських пілотів управлінню цими винищувачами потребуватиме багатомісячних тренувань, які, за словами Макрона, відбудуться у Франції. При цьому Лекорню запевнив, що буде зроблено все можливе, щоб якнайшвидше розпочати навчання.

Найтерміновіше для мене цього літа — і я обговорюватиму це з міністром оборони України — це можливість дуже швидко розпочати навчання пілотів і механіків.

Також зазначається, що навчання у Франції вже почалося, але на двомісних літаках Alpha Jets.

Mirage 2000 для України

6 червня Макрон оголосив, що Франція передасть Україні винищувачі Mirage 2000 і проведе підготовку українських пілотів для управління повітряними суднами. Зазначається, що ці літаки оптимізовані для бою в повітрі.

Якби Mirage-2000 були доступні Україні сьогодні, Сили оборони могли б здійснювати вильоти проти винищувачів-бомбардувальників російських ВПС типу "Сухой", які регулярно бомбардують українські війська і цивільне населення тисячами керованих авіабомб.

Водночас низка французьких політиків не підтримує політику президента Франції Емманюеля Макрона щодо війни в Україні та критикує відправлення літаків Mirage Силам оборони, вважаючи, що президент республіки веде "небезпечну гру".

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