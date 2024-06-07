Винищувачі Mirage 2000 для України. Французький міністр Лекорню оприлюднив подробиці

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що передані Україні винищувачі будуть "повністю готові до експлуатації".
Головні тези:
- Франція передає Україні винищувачі Mirage 2000 для підвищення обороноздатності країни.
- Навчання українських пілотів управлінню Mirage 2000 вимагатиме багатомісячних тренувань у Франції.
- Mirage 2000 можуть використовуватися для відбиття нападів від російських літаків, зміцнюючи оборонні можливості України.
- Попри підтримку Макрона, окремі французькі політики вважають передачу винищувачів Україні ризикованою.
- Передача винищувачів Mirage може відіграти важливу роль у контролі повітряного простору України у часи конфлікту.
Франція надає Україні винищувачі Mirage 2000: що відомо
Президент Франції Еммануель Макрон 6 червня оголосив про те, що Франція передасть Україні винищувачі Mirage 2000-5.
Зі свого боку міністр оборони країни Себастьян Лекорню розкрив деякі деталі майбутньої угоди, повідомляє Le Monde.
При цьому в Парижі відмовилися назвати точну кількість винищувачів, які будуть передані Києву.
Ми не називаємо зараз жодних цифр, вочевидь, з міркувань секретності, конфіденційності, в усякому разі, стосовно Росії.
Крім того, повідомлялося, що навчання українських пілотів управлінню цими винищувачами потребуватиме багатомісячних тренувань, які, за словами Макрона, відбудуться у Франції. При цьому Лекорню запевнив, що буде зроблено все можливе, щоб якнайшвидше розпочати навчання.
Також зазначається, що навчання у Франції вже почалося, але на двомісних літаках Alpha Jets.
Mirage 2000 для України
6 червня Макрон оголосив, що Франція передасть Україні винищувачі Mirage 2000 і проведе підготовку українських пілотів для управління повітряними суднами. Зазначається, що ці літаки оптимізовані для бою в повітрі.
Водночас низка французьких політиків не підтримує політику президента Франції Емманюеля Макрона щодо війни в Україні та критикує відправлення літаків Mirage Силам оборони, вважаючи, що президент республіки веде "небезпечну гру".
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