Винищувачі Mirage 2000 для України. Французький міністр Лекорню оприлюднив подробиці

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що передані Україні винищувачі будуть "повністю готові до експлуатації".

Франція надає Україні винищувачі Mirage 2000: що відомо

Президент Франції Еммануель Макрон 6 червня оголосив про те, що Франція передасть Україні винищувачі Mirage 2000-5.

Зі свого боку міністр оборони країни Себастьян Лекорню розкрив деякі деталі майбутньої угоди, повідомляє Le Monde.

Так, Лекорню запевнив, що передані Україні винищувачі будуть "повністю готові до експлуатації" і що їхня передача не зашкодить "оборонному стандарту" французької армії, яка використовує ці винищувачі, зокрема, для натовських місій. Поширити

При цьому в Парижі відмовилися назвати точну кількість винищувачів, які будуть передані Києву.

Ми не називаємо зараз жодних цифр, вочевидь, з міркувань секретності, конфіденційності, в усякому разі, стосовно Росії.

Крім того, повідомлялося, що навчання українських пілотів управлінню цими винищувачами потребуватиме багатомісячних тренувань, які, за словами Макрона, відбудуться у Франції. При цьому Лекорню запевнив, що буде зроблено все можливе, щоб якнайшвидше розпочати навчання.

Найтерміновіше для мене цього літа — і я обговорюватиму це з міністром оборони України — це можливість дуже швидко розпочати навчання пілотів і механіків. Поширити

Також зазначається, що навчання у Франції вже почалося, але на двомісних літаках Alpha Jets.

Mirage 2000 для України

6 червня Макрон оголосив, що Франція передасть Україні винищувачі Mirage 2000 і проведе підготовку українських пілотів для управління повітряними суднами. Зазначається, що ці літаки оптимізовані для бою в повітрі.

Якби Mirage-2000 були доступні Україні сьогодні, Сили оборони могли б здійснювати вильоти проти винищувачів-бомбардувальників російських ВПС типу "Сухой", які регулярно бомбардують українські війська і цивільне населення тисячами керованих авіабомб. Поширити

Водночас низка французьких політиків не підтримує політику президента Франції Емманюеля Макрона щодо війни в Україні та критикує відправлення літаків Mirage Силам оборони, вважаючи, що президент республіки веде "небезпечну гру".