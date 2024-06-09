Предоставление Украине французских истребителей Mirage 2000. На что рассчитывать

Военно-воздушные силы Франции имеют 26 Миражей и только 6 из них может получить Украина.

Франция может предоставить Украине менее 10 многоцелевых истребителей Mirage 2000-5

Во французских Военно-воздушных силах есть 26 таких самолетов, и, чтобы сохранить хотя бы эскадрон (20 бортов), они могут отдать только шесть "Миражей", пишет издание La Tribune.

По сведениям журналистов, такого количества бортов слишком мало, чтобы реально помочь Украине.

Журналисты отметили, что самолеты Mirage 2000-5 французские ВВС получили на вооружение в апреле 1998 года.

Французы используют эти борта в основном для выполнения миссий противовоздушной обороны и воздушного контроля.

Подробности передачи истребителей Mirage 2000 для Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон 6 июня объявил о том, что Франция передаст Украине истребители Mirage 2000-5.

Со своей стороны, министр обороны страны Себастьян Лекорню раскрыл некоторые детали будущего соглашения.

Лекорню заверил, что переданные Украине истребители будут "полностью готовы к эксплуатации" и что их передача не повредит "оборонному стандарту" французской армии, использующей эти истребители, в частности, для натовских миссий.

При этом в Париже отказались назвать точное количество истребителей, которые будут переданы Киеву.

Мы не называем сейчас никаких цифр, очевидно, из соображений секретности, конфиденциальности, по крайней мере, по отношению к России.

Кроме того, сообщалось, что обучение украинских пилотов управлению этими истребителями потребует многомесячных тренировок, которые, по словам Макрона, состоятся во Франции. При этом Лекорню заверил, что будет сделано все возможное, чтобы поскорее начать обучение.

Самое срочное для меня этим летом — и я буду обсуждать это с министром обороны Украины — это очень быстро начать обучение пилотов и механиков.

Также отмечается, что обучение во Франции уже началось, но на двухместных самолетах Alpha Jets.