Військово-повітряні сили Франції мають 26 “Міражів” і тільки 6 з них може отримати Україна.

Франція може надати Україні менше 10 багатоцільових винищувачів Mirage 2000-5

У французьких Військово-повітряних сил є 26 таких літаків, і, щоб зберегти хоча б ескадрон (20 бортів), вони можуть віддати лише шість "Міражів", пише видання La Tribune.

За відомостями журналістів, такої кількості бортів дуже замало, щоб реально допомогти Україні.

Журналісти зазначили, що літаки Mirage 2000-5 французькі ВПС отримали на озброєння у квітні 1998 року.

Французи використовують ці борти в основному для виконання місій протиповітряної оборони та повітряного контролю.

Подробиці передачі винищувачів Mirage 2000 для України

Президент Франції Еммануель Макрон 6 червня оголосив про те, що Франція передасть Україні винищувачі Mirage 2000-5.

Зі свого боку міністр оборони країни Себастьян Лекорню розкрив деякі деталі майбутньої угоди.

Так, Лекорню запевнив, що передані Україні винищувачі будуть "повністю готові до експлуатації" і що їхня передача не зашкодить "оборонному стандарту" французької армії, яка використовує ці винищувачі, зокрема, для натовських місій.

При цьому в Парижі відмовилися назвати точну кількість винищувачів, які будуть передані Києву.

Ми не називаємо зараз жодних цифр, вочевидь, з міркувань секретності, конфіденційності, в усякому разі, стосовно Росії.

Крім того, повідомлялося, що навчання українських пілотів управлінню цими винищувачами потребуватиме багатомісячних тренувань, які, за словами Макрона, відбудуться у Франції. При цьому Лекорню запевнив, що буде зроблено все можливе, щоб якнайшвидше розпочати навчання.

Найтерміновіше для мене цього літа — і я обговорюватиму це з міністром оборони України — це можливість дуже швидко розпочати навчання пілотів і механіків.

Також зазначається, що навчання у Франції вже почалося, але на двомісних літаках Alpha Jets.