По информации западных СМИ и аналитиков, Франция могла бы передать Украине не более половины своих истребителей Mirage 2000, которые пообещал президент Эммануэль Макрон.

Что известно о вероятном количестве истребителей Mirage 2000, которые должны передать Украине

По информации журналистов издания, всего на вооружении французских военных находятся 26 истребителей Mirage 2000 года.

При этом руководство страны хочет оставить себе как минимум эскадрилью этих самолетов, которая составляет примерно 20 единиц.

Ссылаясь на это, журналисты отмечают, что Франция сможет передать Украине около 6 истребителей Mirage 2000, однако эта цифра также может быть больше, однако вряд ли превысит 12 единиц.

Авторы материала также добавляют, что запланированное Францией количество истребителей окажется недостаточно для существенного усиления Воздушных сил Украины.

Самолет Mirage 2000-5, поступивший на вооружение ВВС Франции в апреле 1998 года, используется в стране в основном для миссий воздушного контроля и противовоздушной обороны.

Эти самолеты несколько раз разворачивались в странах Балтии для выполнения задач НАТО.

Также отмечается, что у "Миражей" в версии 2000-5, или в более усовершенствованной 2000-9, кроме Франции есть еще Катар, Греция и Объединенные Арабские Эмираты.

Как пишет La Tribune, возможно, Украина сможет получить 25 греческих Mirage 2000-5, однако Индия уже заинтересовалась вопросом приобретения данных истребителей.

Что известно о передаче Францией Украине истребителей Mirage 2000

По словам спикера командования Воздушных сил, майора Ильи Евлаша, что французские истребители Mirage 2000-5, которых ожидает Украина, достаточно мощные, однако больше всего Украина нуждается именно в американских истребителях F-16.

Пока мы не комментируем заявления иностранных политиков. Конечно, у нас нет таких самолетов. Мы работаем только с теми носителями, типами вооружения, которые сейчас есть в Украине, и конечно, что пока рано говорить о каких-то оценках, как именно их можно будет использовать, - отметил Евлаш. Поделиться

По его словам, украинские военные рассматривают возможность получения от партнеров разных типов самолетов.

Однако ключевым является американский F-16.

Конечно, мы нуждаемся в большом количестве самолетов для того, чтобы они могли выполнять разные задачи как в небе, так и на земле. Но, конечно, мы ждем именно этого самолета. "Миражи" – это мощные французские самолеты, но F-16 сейчас наиболее перспективны и наиболее ожидаемы в Украине, – подчеркнул спикер ПС ВСУ. Поделиться

Он отметил, что авиация является высокоточным и высокотехнологичным оружием, которое требует достаточно серьезной подготовки.