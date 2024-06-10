Западные аналитики спрогнозировали количество истребителей Mirage 2000 для передачи Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Западные аналитики спрогнозировали количество истребителей Mirage 2000 для передачи Украине

Mirage 2000
Читати українською
Источник:  La Tribune

По информации западных СМИ и аналитиков, Франция могла бы передать Украине не более половины своих истребителей Mirage 2000, которые пообещал президент Эммануэль Макрон.

Главные тезисы

  • Западные аналитики прогнозируют передачу Украине ограниченного количества истребителей Mirage 2000 от Франции.
  • Украина проявляет основной интерес к американским истребителям F-16, считая их наиболее перспективными для усиления своей обороноспособности.
  • Представитель Воздушных сил ВСУ подчеркивает важность направления усилий на подготовку и комплексное изучение одного типа самолетов для эффективного использования в боевых условиях.
  • Франция может передать Украине около 6-12 истребителей Mirage 2000, однако это количество может оказаться недостаточным для существенного усиления Воздушных сил Украины.
  • Майор Илья Евлаш отмечает, что украинские военные высказывают предпочтения в пользу американского F-16, считая его наиболее перспективным и ожидаемым типом самолета для страны.

Что известно о вероятном количестве истребителей Mirage 2000, которые должны передать Украине

По информации журналистов издания, всего на вооружении французских военных находятся 26 истребителей Mirage 2000 года.

При этом руководство страны хочет оставить себе как минимум эскадрилью этих самолетов, которая составляет примерно 20 единиц.

Ссылаясь на это, журналисты отмечают, что Франция сможет передать Украине около 6 истребителей Mirage 2000, однако эта цифра также может быть больше, однако вряд ли превысит 12 единиц.

Авторы материала также добавляют, что запланированное Францией количество истребителей окажется недостаточно для существенного усиления Воздушных сил Украины.

Самолет Mirage 2000-5, поступивший на вооружение ВВС Франции в апреле 1998 года, используется в стране в основном для миссий воздушного контроля и противовоздушной обороны.

Эти самолеты несколько раз разворачивались в странах Балтии для выполнения задач НАТО.

Также отмечается, что у "Миражей" в версии 2000-5, или в более усовершенствованной 2000-9, кроме Франции есть еще Катар, Греция и Объединенные Арабские Эмираты.

Как пишет La Tribune, возможно, Украина сможет получить 25 греческих Mirage 2000-5, однако Индия уже заинтересовалась вопросом приобретения данных истребителей.

Что известно о передаче Францией Украине истребителей Mirage 2000

По словам спикера командования Воздушных сил, майора Ильи Евлаша, что французские истребители Mirage 2000-5, которых ожидает Украина, достаточно мощные, однако больше всего Украина нуждается именно в американских истребителях F-16.

Пока мы не комментируем заявления иностранных политиков. Конечно, у нас нет таких самолетов. Мы работаем только с теми носителями, типами вооружения, которые сейчас есть в Украине, и конечно, что пока рано говорить о каких-то оценках, как именно их можно будет использовать, - отметил Евлаш.

По его словам, украинские военные рассматривают возможность получения от партнеров разных типов самолетов.

Однако ключевым является американский F-16.

Конечно, мы нуждаемся в большом количестве самолетов для того, чтобы они могли выполнять разные задачи как в небе, так и на земле. Но, конечно, мы ждем именно этого самолета. "Миражи" – это мощные французские самолеты, но F-16 сейчас наиболее перспективны и наиболее ожидаемы в Украине, – подчеркнул спикер ПС ВСУ.

Он отметил, что авиация является высокоточным и высокотехнологичным оружием, которое требует достаточно серьезной подготовки.

И, конечно, нам необходимо сконцентрироваться больше на одном типе самолета. Конечно, другие самолеты также могут усиливать нашу компоненту, однако мы должны понимать, что это и обучение, и логистика, и обеспечение - все это требует достаточно большого времени и достаточно больших усилий. Поэтому будем ждать, - отметил Евлаш.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Макрон пообещал передать Украине военные самолеты Mirage 2000
Mirage 2000
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Истребители Mirage 2000 для Украины. Французский министр Лекорню обнародовал подробности
Mirage 2000
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Предоставление Украине французских истребителей Mirage 2000. На что рассчитывать
Mirage 2000

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?