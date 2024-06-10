За інформацією західних ЗМІ та аналітиків, Франція могла б передати Україні не більше половини власних винищувачів Mirage 2000, які пообіцяв президент Еммануель Макрон.

Що відомо про ймовірну кількість винищувачів Mirage 2000, які мають передати Україні

За інформацією журналістів видання, загалом на озброєнні французьких військових перебуває 26 винищувачів Mirage 2000.

При цьому керівництво країни хоче залишити собі щонайменше ескадрилью цих літаків, яка складає приблизно 20 одиниць.

Посилаючись на це, журналісти зазначають, що Франція зможе передати Україні близько 6 винищувачів Mirage 2000, однак ця цифра також може бути більшою, однак навряд чи перевищить 12 одиниць.

Автори матеріалу також додають, що запланованої Францією кількості винищувачів виявиться недостатньо для істототного посилення Повітряних сил України.

Літак Mirage 2000-5, які надійшли на озброєння ВПС Франції у квітні 1998 року, використовуються у країні в основному для місій повітряного контролю та протиповітряної оборони.

Ці літаки кілька разів розгортали в країнах Балтії для виконання завдань НАТО.

Також зазначається, що "Міражі" у версії 2000-5, або у більш вдосконаленій 2000-9, окрім Франції мають ще Катар, Греція та Об'єднані Арабські Емірати.

Як пише La Tribune, можливо, Україна зможе отримати 25 грецьких Mirage 2000−5, проте Індія вже зацікавилася питанням придбання даних винищувачів.

Що відомо про передачу Францією Україні винищувачів Mirage 2000

За словами речника командування Повітряних сил, майора Іллі Євлаша, що французькі винищувачі Mirage 2000-5, на які очікує Україна, доволі потужні, однак більш за все Україна потребує саме американських винищувачів F-16.

Наразі ми не коментуємо заяви іноземних політиків. Звичайно, що у нас немає таких літаків. Ми працюємо лише з тими носіями, типами озброєння, які зараз є в Україні, і звичайно, що поки що зарано говорити про якісь оцінки, як саме їх можна буде використовувати, - зазначив Євлаш. Поширити

За його словами, українські військові розглядають можливість отримання від партнерів різних типів літаків.

Однак ключовим є американський F-16.

Звичайно, що ми потребуємо великої кількості літаків для того, аби вони могли виконувати різні завдання як у небі, так і на землі. Але, звісно, що ми чекаємо саме на цей літак. "Міражі" - це потужні французькі літаки, але F-16 зараз найбільш перспективні й найбільш очікувані в Україні, - підкреслив речник ПС ЗСУ. Поширити

Він зазначив, що авіація є високоточною і високотехнологічною зброєю, яка потребує досить серйозної підготовки.