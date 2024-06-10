За інформацією західних ЗМІ та аналітиків, Франція могла б передати Україні не більше половини власних винищувачів Mirage 2000, які пообіцяв президент Еммануель Макрон.
Головні тези:
- Західні аналітики прогнозують передачу Україні обмеженої кількості винищувачів Mirage 2000 Францією.
- Франція розглядає можливість передачі Україні приблизно 6-12 винищувачів Mirage 2000 для підсилення обороноздатності.
- Україна виражає основний інтерес до американських винищувачів F-16, розглядаючи їх як найбільш перспективну зброю.
- Потреба в американських F-16 пояснюється їх високою технологічністю та потенціалом для різноманітних завдань в повітрі та на землі.
- Речник Повітряних сил ЗСУ підкреслює важливість спрямування зусиль на підготовку та комплексне вивчення одного типу літаків для ефективного використання в бойових умовах.
Що відомо про ймовірну кількість винищувачів Mirage 2000, які мають передати Україні
За інформацією журналістів видання, загалом на озброєнні французьких військових перебуває 26 винищувачів Mirage 2000.
При цьому керівництво країни хоче залишити собі щонайменше ескадрилью цих літаків, яка складає приблизно 20 одиниць.
Посилаючись на це, журналісти зазначають, що Франція зможе передати Україні близько 6 винищувачів Mirage 2000, однак ця цифра також може бути більшою, однак навряд чи перевищить 12 одиниць.
Автори матеріалу також додають, що запланованої Францією кількості винищувачів виявиться недостатньо для істототного посилення Повітряних сил України.
Літак Mirage 2000-5, які надійшли на озброєння ВПС Франції у квітні 1998 року, використовуються у країні в основному для місій повітряного контролю та протиповітряної оборони.
Ці літаки кілька разів розгортали в країнах Балтії для виконання завдань НАТО.
Також зазначається, що "Міражі" у версії 2000-5, або у більш вдосконаленій 2000-9, окрім Франції мають ще Катар, Греція та Об'єднані Арабські Емірати.
Як пише La Tribune, можливо, Україна зможе отримати 25 грецьких Mirage 2000−5, проте Індія вже зацікавилася питанням придбання даних винищувачів.
Що відомо про передачу Францією Україні винищувачів Mirage 2000
За словами речника командування Повітряних сил, майора Іллі Євлаша, що французькі винищувачі Mirage 2000-5, на які очікує Україна, доволі потужні, однак більш за все Україна потребує саме американських винищувачів F-16.
За його словами, українські військові розглядають можливість отримання від партнерів різних типів літаків.
Однак ключовим є американський F-16.
Він зазначив, що авіація є високоточною і високотехнологічною зброєю, яка потребує досить серйозної підготовки.
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