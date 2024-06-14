Греція може зірвати передачу Україні винищувачів Mirage 2000 — відео

Греція може зірвати створення "коаліції винищувачів Mirage 2000", які б мали передати Україні. Дивну заяву зробив прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

Передача Mirage 2000 для ЗСУ може затягнутись на тривалий час

Після заяви Макрона про рішення передати Україні літаки типу Mirage 2000-5 одразу постало питання про необхідність утворення умовної "коаліції Міраж 2000", оскільки сама Франція не має своєму розпорядженні достатню велику кількість цих літаків, яку б можна було б одночасно передати для зміцнення ЗСУ.

Одним із найбільш ймовірних "кандидатів" на участь у цій коаліції виглядала Греція, котра весною цього року заявляла про намір продати свої "надлишкові" Mirage 2000 в рамках планів по уніфікації авіапарку своїх ВПС.

Однак ця країна доволі дивним чином скоригувала свою позицію так, що це може вцілому змінити перспективи передачі літаків типу Mirage 2000 для ЗСУ в рамках ініціативи Макрона.

Якщо детальніше, то прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс окреслив позицію Афін по Mirage 2000 для нашої країни так — мовляв, "ми уже допомагали Україні, передаючи надлишок свого озброєння; однак коли мова про літаки, то це зовсім інша ліга, і ми не там".

Формулювання виглядає настільки розмитим, що на цьому взагалі виглядає неясним — Греція категорично каже "ні" у питанні передачі літаків для ЗСУ, чи ж так обтічно формулює позицію для торгів із Францією по темі "коаліції Mirage 2000".

Якщо виходити із першого, більш песимістичного варіанту, то так виходить, що Греція сама себе зі старту лишає можливості вигідно позбутись "надлишкових" літаків, які в теорії мають поступово заміщатись Rafale, замовленими у Франції.

Не кажучи уже про те, що категоричне "ні" від Афін по Mirage 2000 для України може означати певний розлад відносин із Парижем.

Якщо ж виходити із другого, більш помірнішого варіанту, то тут можна побудувати таку гіпотезу — можливо, Міцотакіс так торгується за "Рафалі" або ж інше озброєння для збройних сил Греції.

Але незалежно від реальних мотивів заяви прем’єр-міністра Греції, для нас це все рівно означає не надто сприятливі перспективи. А саме — що і поставка Mirage 2000 для ЗСУ може розтягнутись на неозначений період, як це уже вийшло в історії з F-16.

Надання Україні французьких винищувачів Mirage 2000. На що розраховувати

У французьких Військово-повітряних сил є 26 таких літаків, і, щоб зберегти хоча б ескадрон (20 бортів), вони можуть віддати лише шість "Міражів", пише видання La Tribune.

За відомостями журналістів, такої кількості бортів дуже замало, щоб реально допомогти Україні.

Журналісти зазначили, що літаки Mirage 2000-5 французькі ВПС отримали на озброєння у квітні 1998 року.

Французи використовують ці борти в основному для виконання місій протиповітряної оборони та повітряного контролю.