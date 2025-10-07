Орбан влаштував публічні розбірки з Мерцом через Україну

Німецький лідер Фрідріх Мерц відверто зізнався, що минулого тижня розгорівся конфлікт між ним та з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном. Її причиною була загарбницька війна Росії проти України.
Головні тези:
- Конфлікт між Орбаном та лідерами Європи продовжує загострюватися.
- Мерц не бачить сенсу в переговорах з Путіним.
Орбан продовжує просувати наративи Кремля
Як стверджує Мерц, проросійський політик цинічно звинувачує лідерів Європи у небажанні проводити перемовини з Кремлем.
Німецький лідер не промовчав: він нагадав, що минулого року, коли Угорщина головувала у Раді ЄС, Орбан їздив до Києва, а потім у Москву до російського диктатора Володимира Путіна.
Журналісти поцікавилися у канцлера ФРН, чи думав він про те, щоб зателефонувати Путіну. Німецький лідер відповів ствердно:
Варто зазначити, що Мерц під час неформального саміту лідерів ЄС у Данії жорстко критикував Орбана за те, що той зриває важливі дискусії.
