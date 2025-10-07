Естонія жорстко відповіла Меркель щодо причини вторгнення Путіна в Україну

Шеф естонської дипломатії Маргус Тсахкна відреагував на заяви колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель, яка повʼязала опір Польщі та країн Балтії прямим контактам з диктатором Володимиром Путіним з його рішенням вторгнутись в Україну у 2022 році.

Тсахкна обурений новими заявами Меркель

На переконання естонського дипломата, перекладати відповідальність на Польщу або країни Балтії за агресію Росії проти України "не тільки недоречно, а й просто неправильно".

Він звернув увагу на те, що реальна причина полягає в небажанні Путіна прийняти розпад СРСР.

Ще одна причина — умиротворення Заходу в минулому, що не звертав уваги на явні попереджувальні знаки.

У нашому регіоні справжню природу Росії розпізнали досить рано, — наголосив Маргус Тсахкна. Поширити

Він також дорікнув, що міжнародна спільнота ігнорувала загрозу навіть після того, як Путін публічно озвучив свої антизахідні погляди і ностальгію за СРСР у своїй промові в Мюнхені 2007 року.

Глава МЗС Естонії нагадав, що ні війна в Грузії у 2008 році, ні анексія Криму у 2014 році не викликали гідної реакції світу.