Естонія жорстко відповіла Меркель щодо причини вторгнення Путіна в Україну
Категорія
Політика
Дата публікації

Естонія жорстко відповіла Меркель щодо причини вторгнення Путіна в Україну

Меркель
Джерело:  online.ua

Шеф естонської дипломатії Маргус Тсахкна відреагував на заяви колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель, яка повʼязала опір Польщі та країн Балтії прямим контактам з диктатором Володимиром Путіним з його рішенням вторгнутись в Україну у 2022 році. 

Головні тези:

  • Реальна причина війни полягає у небажанні Путіна прийняти розпад СРСР.
  • Є ще одна причина - умиротворення Росії замість покарання за її злочини.

Тсахкна обурений новими заявами Меркель

На переконання естонського дипломата, перекладати відповідальність на Польщу або країни Балтії за агресію Росії проти України "не тільки недоречно, а й просто неправильно".

Він звернув увагу на те, що реальна причина полягає в небажанні Путіна прийняти розпад СРСР.

Ще одна причина — умиротворення Заходу в минулому, що не звертав уваги на явні попереджувальні знаки.

У нашому регіоні справжню природу Росії розпізнали досить рано, — наголосив Маргус Тсахкна.

Він також дорікнув, що міжнародна спільнота ігнорувала загрозу навіть після того, як Путін публічно озвучив свої антизахідні погляди і ностальгію за СРСР у своїй промові в Мюнхені 2007 року.

Глава МЗС Естонії нагадав, що ні війна в Грузії у 2008 році, ні анексія Криму у 2014 році не викликали гідної реакції світу.

Натомість ми бачили повторні спроби натиснути кнопку "перезавантаження", зусилля з пошуку діалогу з Росією і готовність закривати очі на жорстокість Москви, — поскаржився дипломат.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Путін злякався різкої зміни в риториці Трампа
Путін не приховує, що боїться рішень Трампа
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Орбан влаштував публічні розбірки з Мерцом через Україну
Орбан продовжує просувати наративи Кремля
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Нові санкції ЄС проти Росії. Словаччина висунула конкретну вимогу
Фіцо

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?