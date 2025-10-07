Естонія жорстко відповіла Меркель щодо причини вторгнення Путіна в Україну

Шеф естонської дипломатії Маргус Тсахкна відреагував на заяви колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель, яка повʼязала опір Польщі та країн Балтії прямим контактам з диктатором Володимиром Путіним з його рішенням вторгнутись в Україну у 2022 році.
Головні тези:
- Реальна причина війни полягає у небажанні Путіна прийняти розпад СРСР.
- Є ще одна причина - умиротворення Росії замість покарання за її злочини.
Тсахкна обурений новими заявами Меркель
На переконання естонського дипломата, перекладати відповідальність на Польщу або країни Балтії за агресію Росії проти України "не тільки недоречно, а й просто неправильно".
Він звернув увагу на те, що реальна причина полягає в небажанні Путіна прийняти розпад СРСР.
Ще одна причина — умиротворення Заходу в минулому, що не звертав уваги на явні попереджувальні знаки.
Він також дорікнув, що міжнародна спільнота ігнорувала загрозу навіть після того, як Путін публічно озвучив свої антизахідні погляди і ностальгію за СРСР у своїй промові в Мюнхені 2007 року.
Глава МЗС Естонії нагадав, що ні війна в Грузії у 2008 році, ні анексія Криму у 2014 році не викликали гідної реакції світу.
