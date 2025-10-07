Нові санкції ЄС проти Росії. Словаччина висунула конкретну вимогу

Команда словацького лідера Роберта Фіцо зажадала, що ухвалення 19-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії було винесено на саміт лідерів блоку, що повинен відбутися у другій половині жовтня.

Чого добивається Словаччина?

Про нову вимогу команди Фіцо повідомляє редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк.

Журналіст підтвердив дані видання Finantial Times про те, що офіційний Брюссель врешті-решт досягнув згоди стосовно обмеження пересування дипломатів РФ після того, як Угорщина зняла своє вето.

Однак нова проблема полягає в тому, що весь пакет санкцій може бути не ухвалений до саміту 23 жовтня, адже Словаччина зажадала влаштувати обговорення на найвищому рівні.

Досі журналістам не вдалося дізнатися, чому команда Роберта Фіцо невдоволена новим санкційним пакетом проти РФ.

Нещодавно стало відомо, що юридичне ухвалення нових санкцій може затриматися через суперечку, пов’язану з пропозицією Австрії.

Останні наполегливо вимагає додати пункт про скасування обмежень проти активів, пов’язаних із російським олігархом Олегом Дерипаскою, щоб компенсувати збитки банку Raiffeisen у Росії.