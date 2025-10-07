Новые санкции ЕС против России. Словакия озвучила конкретное требование

Команда словацкого лидера Роберта Фицо потребовала, что принятие 19-го пакета санкций Евросоюза против России было вынесено на саммит лидеров блока, который должен состояться во второй половине октября.

Чего добивается Словакия?

О новом требовании команды Фицо сообщает редактор "Радио Свобода" по Европе Рикард Джозвяк.

Журналист подтвердил данные издания Finantial Times о том, что официальный Брюссель в конце концов достиг согласия по поводу ограничения передвижения дипломатов РФ после того, как Венгрия сняла свое вето.

Однако новая проблема заключается в том, что весь пакет санкций может быть не принят до саммита 23 октября, ведь Словакия потребовала устроить обсуждение на самом высоком уровне.

До сих пор журналистам не удалось узнать, почему команда Роберта Фицо недовольна новым санкционным пакетом против РФ.

Недавно стало известно, что юридическое принятие новых санкций может задержаться из-за спора, связанного с предложением Австрии.

Последния упорно требует добавить пункт об отмене ограничений против активов, связанных с российским олигархом Олегом Дерипаской, чтобы компенсировать убытки банка Raiffeisen в России.