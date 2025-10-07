Поплічник Путіна закликав до вторгнення Росії в Казахстан

Поплічник російського диктатора Володимира Путіна та відомий кремлівський пропагандист Сергій Мардан зажадав вторгнення РФ до Казахстану, бо йому, мовляв, здалося, що Астана допомагає Україні у веденні війни проти РФ.
Головні тези:
- Мардан не може визнати, що українські дрони здатні долати величезні відстані.
- Він закликав Кремль провести “зачистку” Астани.
Казахстан знову опинився у зоні ризику
Як виявилося, Сергій Мардан настільки сильно вражений далекобійністю українських дронів, що просто не може повірити, що вони запускаються з території України.
Поплічник Путіна не хоче визнавати, що українські БпЛА змогли пролетіти 1400 км і успішно атакувати НПЗ у Росії.
Саме тому він вирішив шукати “винних” серед інших країн — Мардан безпідставно звинуватив у всьому Казахстан.
На цьому тлі він закликав Кремль до “зачистки” Астани і не тільки:
Російський диктатор Володимир Путін на цей заклик поки жодним чином не відреагував.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-