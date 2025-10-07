Поплічник Путіна закликав до вторгнення Росії в Казахстан
Поплічник Путіна закликав до вторгнення Росії в Казахстан

Сергій Мардан
Джерело:  online.ua

Поплічник російського диктатора Володимира Путіна та відомий кремлівський пропагандист Сергій Мардан зажадав вторгнення РФ до Казахстану, бо йому, мовляв, здалося, що Астана допомагає Україні у веденні війни проти РФ. 

Головні тези:

  • Мардан не може визнати, що українські дрони здатні долати величезні відстані.
  • Він закликав Кремль провести “зачистку” Астани.

Казахстан знову опинився у зоні ризику

Як виявилося, Сергій Мардан настільки сильно вражений далекобійністю українських дронів, що просто не може повірити, що вони запускаються з території України.

Поплічник Путіна не хоче визнавати, що українські БпЛА змогли пролетіти 1400 км і успішно атакувати НПЗ у Росії.

Саме тому він вирішив шукати “винних” серед інших країн — Мардан безпідставно звинуватив у всьому Казахстан.

На цьому тлі він закликав Кремль до “зачистки” Астани і не тільки:

Орський НПЗ атакували дронами. Відстань від українського кордону до Орська — 1400 кілометрів. Абсолютно очевидно, що дрони запускалися з території Казахстану. Звідси питання. Чи не час провести рейд на територію «незалежного» Казахстану з метою усунути загрози національній безпеці Росії. Найкраще одразу провести зачистку в Астані, — заявив російський пропагандисти.

Фото: скриншот

Російський диктатор Володимир Путін на цей заклик поки жодним чином не відреагував.

