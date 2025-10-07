"Цього не буде". Орбан цинічно звинуватив Зеленського у шантажі
"Цього не буде". Орбан цинічно звинуватив Зеленського у шантажі

Орбан
Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан безпідставно почав стверджувати, що український лідер Володимир Зеленський використовує щодо нього "тактику морального шантажу". Ба більше, він додав, що "Угорщина не має морального зобов'язання підтримувати вступ України до ЄС".

Головні тези:

  • Орбан вигадує нові брехні про Зеленського, щоб зіпсувати його репутацію.
  • На цьому тлі він продовжує нагадувати про "референдум" в Угорщині.

Орбан продовжує оббріхувати Зеленського

Проросійський політик почав брехати, що Володимир Зеленський, мовляв, “хоче вирішувати, що краще для угорців”.

Він знову використовує свою звичну тактику морального шантажу, щоб змусити країни підтримати його військові дії.

Поплічник Путіна також почав стверджувати, що "Угорщина не має морального зобов'язання підтримувати вступ України до ЄС".

Орбан вкотре звернув увагу на те, що рішення про вступ до ЄС ухвалюється державами-членами одноголосно.

Жодна країна ніколи не вступала до Європейського Союзу шляхом шантажу — і цього разу цього також не буде, — заявив він.

Угорський лідер також знову нагадав про "референдум" щодо підтримки вступу України до Євросоюзу, на якому "проти" висловилися 95% тих, хто голосував.

Якщо ви хочете це змінити, медіакампанія, яку ви ведете проти Угорщини, ймовірно, не є найкращим способом завоювати друзів, — додав Орбан.

