Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан безпідставно почав стверджувати, що український лідер Володимир Зеленський використовує щодо нього "тактику морального шантажу". Ба більше, він додав, що "Угорщина не має морального зобов'язання підтримувати вступ України до ЄС".

Орбан продовжує оббріхувати Зеленського

Проросійський політик почав брехати, що Володимир Зеленський, мовляв, “хоче вирішувати, що краще для угорців”.

Він знову використовує свою звичну тактику морального шантажу, щоб змусити країни підтримати його військові дії. Віктор Орбан Прем'єр-міністр Угорщини

Поплічник Путіна також почав стверджувати, що "Угорщина не має морального зобов'язання підтримувати вступ України до ЄС".

Орбан вкотре звернув увагу на те, що рішення про вступ до ЄС ухвалюється державами-членами одноголосно.

Жодна країна ніколи не вступала до Європейського Союзу шляхом шантажу — і цього разу цього також не буде, — заявив він.

Угорський лідер також знову нагадав про "референдум" щодо підтримки вступу України до Євросоюзу, на якому "проти" висловилися 95% тих, хто голосував.