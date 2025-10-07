"Цього не буде". Орбан цинічно звинуватив Зеленського у шантажі

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан безпідставно почав стверджувати, що український лідер Володимир Зеленський використовує щодо нього "тактику морального шантажу". Ба більше, він додав, що "Угорщина не має морального зобов'язання підтримувати вступ України до ЄС".
Головні тези:
- Орбан вигадує нові брехні про Зеленського, щоб зіпсувати його репутацію.
- На цьому тлі він продовжує нагадувати про "референдум" в Угорщині.
Орбан продовжує оббріхувати Зеленського
Проросійський політик почав брехати, що Володимир Зеленський, мовляв, “хоче вирішувати, що краще для угорців”.
Поплічник Путіна також почав стверджувати, що "Угорщина не має морального зобов'язання підтримувати вступ України до ЄС".
Орбан вкотре звернув увагу на те, що рішення про вступ до ЄС ухвалюється державами-членами одноголосно.
Угорський лідер також знову нагадав про "референдум" щодо підтримки вступу України до Євросоюзу, на якому "проти" висловилися 95% тих, хто голосував.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-